Lastschrift ändern: so geht’s

Die Zahlung per Lastschrift ist sowohl für Käufer als auch für Händler bequem und praktisch. Dennoch kann es mal vorkommen, dass sich das Konto ändert und Sie müssen die Lastschrift ändern.

Als Zahler können Sie eine Lastschrift ändern, indem Sie sich an den Händler wenden, der Ihre Zahlung entgegennimmt. Wenn Sie ein Händler sind, hängen die Schritte, die Sie zur Änderung einer Lastschrift unternehmen, von verschiedenen Faktoren ab.

So ändern Sie eine Lastschrift für Zahler

Wenn Sie eine Lastschrift in irgendeiner Weise ändern möchten, sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie bezahlen. Wenn Sie Ihre Bankdaten bei einem Händler aktualisieren möchten, sollten Sie sich zunächst an den Händler wenden. Das genaue Verfahren zur Änderung Ihrer Bankverbindung hängt jedoch davon ab, wie der Händler Lastschriften bearbeitet.

Ändern einer Lastschrift auf ein anderes Konto für Zahler

Wenn der Händler GoCardless verwendet, haben Sie drei Möglichkeiten, Ihre Bankverbindung zu aktualisieren. Der Händler kann Sie bitten, ihm Ihre neuen Daten mitzuteilen, damit er sie aktualisieren kann. Er kann Ihnen einen Link zu einem Webformular schicken, in das Sie Ihre neuen Daten selbst eingeben können. Oder Sie werden gebeten, GoCardless anzurufen, um Ihre Daten aktualisieren zu lassen, damit die Zahlungen von Ihrem neuen Konto eingezogen werden können.

Musterbrief für das Ändern der Lastschrift

Wenn Sie als Zahler das Konto für die Lastschrift ändern möchten, können Sie, wie oben bereits erwähnt, den Händler ganz einfach kontaktieren. Wir haben hier einen Musterbrief für Sie vorbereitet:

Zahler

Adresse

Empfänger

Adresse

Änderung des SEPA-Lastschriftmandats

Sehr geehrte Damen und Herren,

meine Bankverbindung hat sich geändert. Ich möchte auch künftig am Lastschriftverfahren teilnehmen. Deshalb bitte ich, fällige Beträge ab dem ___________ (Datum) von folgendem Konto einzuziehen:

Kontoinhaber: __________________________________

IBAN: ________________________________________

Name der Bank: _________________________________

Ich bitte Sie darum, mir deshalb ein neues SEPA-Lastschriftmandat zuzuteilen.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift

So ändern Sie eine Lastschrift für Händler

Wenn Sie Ihre Zahlungen direkt über GoCardless abwickeln, ist die Änderung der Abbuchung sehr einfach. Sie verwenden einfach das Dashboard, um alle notwendigen Änderungen vorzunehmen. Wenn Sie ein Abonnement ändern müssen, können Sie den berechneten Betrag bearbeiten.

Ein Drittanbieter wie GoCardless macht es nicht nur einfacher, die Lastschrift zu ändern, sondern hilft Ihnen auch, Ihren gesamten Zahlungsprozess zu automatisieren und die Zeit bis zum Erhalt Ihrer Zahlung um 47 % zu verkürzen.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen beiAd-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.