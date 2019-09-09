Wie können Sie eine SEPA-Lastschrift einziehen?

Sobald Sie mit Ihrem Kunden ein SEPA-Lastschriftmandat eingerichtet haben, können Sie zu jeder Zeit SEPA-Lastschriften von ihm einziehen. Diese Anleitung erläutert Schritt für Schritt den Vorgang des Einzugs von SEPA-Lastschriften.

Informieren Sie Ihr Kunde bevor Sie eine Lastschrift von ihm einziehen

Bevor Sie eine SEPA-Lastschrift von einem Kunden einziehen können, müssen Sie ihm eine "Vorabankündigung" zukommen lassen. Die Verfahrensregeln verlangen, dass Ihr Kunde über jede Zahlung informiert ist, bevor sein Konto belastet wird. Beim SEPA-Lastschriftverfahren beträgt die Vorankündigungsfrist 14 Kalendertage, es sei denn ein kürzerer Zeitraum wurde mit Ihrem Kunden vereinbart.

Wenn Sie regelmäßig einen festen Betrag per Lastschrift einziehen, müssen Sie nur eine einzige Zahlungsankündigung schicken, in der Sie Angaben zum Betrag und zur Häufigkeit machen. Wenn Sie variable Beträge oder in unregelmäßigen Abständen einziehen möchten, müssen Sie Ihrem Kunden frühzeitig vor jeder Zahlung Bescheid geben.

Erfahren Sie mehr über die SEPA-Vorankündigung

Übermitteln Sie SEPA-Zahlungsanweisungen an die Banken

Nachdem ein SEPA-Lastschiftsmandat unterzeichnet wurde, können SEPA-Lastschriften eingezogen werden, indem der Zahlungspflichtige benachrichtigt wird und eine Anweisung sowie die mandatsbezogenen Angaben an die Banken übermittelt werden.

Nachdem der Zahlungspflichtige benachrichtigt wurde, kann man eine Lastschrift auslösen, indem man eine Datei an die Bank des Händlers übermittelt. Diese Datei muss die mandatsbezogenen Angaben des Originalmandats enthalten. Die Bank leitet die Anweisung dann zusammen mit den mandatsbezogenen Angaben an das Abwicklungssystem weiter, welches sie wiederum an die Bank des Kunden weiterleitet.

Beim Firmenlastschriftverfahren läuft das genauso ab, aber zusätzlich muss die Bank des Zahlungspflichtigen sicherstellen, dass jedes Mandat ordnungsgemäß erteilt und vom Zahlungspflichtigen autorisiert wurde. Die Bank muss ebenso sicherstellen, dass die mandatsbezogenen Angaben, die sie mit dem ersten Lastschrift erhalten hat, mit den Angaben auf dem Originalmandat übereinstimmen, bevor sie das Konto des Zahlungspflichtigen belastet. Sie muss diese Angaben und entsprechende Anweisungen auch aufbewahren, um den jeweils darauffolgenden Lastschriften mit dem Mandat abzugleichen, unter Verwendung der folgenden Merkmale:

Gläubiger-Identifikationsnummer Eindeutige Mandatsreferenznummer BIC und IBAN des Kunden

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SEPA-Lastschriften einziehen: nach der Einreichung

Nachdem sie übermittelt wurde, dauert es mehrere Werktage, bis man erfährt, ob eine SEPA-Lastschrift erfolgreich eingezogen oder fehlgeschlagen ist. Alle Informationen über zeitliche Abläufe bei Lastschriften finden Sie in unserem Leitfaden über SEPA Zeitabläufe.

Wenn eine Lastschrift erfolgreich eingezogen ist, wird sie Ihrem Konto einfach gutgeschrieben. Wenn eine Lastschrift fehlschlägt, erhalten Sie eine Nachricht von der Bank.

Vollständige Informationen darüber, wie man diese Nachrichten erhält und was sie genau bedeuten, finden Sie in unserer Anleitung zum Empfangen von Nachrichten der Banken.

SEPA-Lastschriften über GoCardless einziehen

* Preisgestaltung Stand August 2025. Gebühren variieren je nach Anbieter. ^ Basiert auf Marktforschung. Zahlungserfolgsquoten sind unterschiedlich.

GoCardless wickelt SEPA-Lastschriften in Ihrem Namen ab, dies beinhaltet:

Benachrichtigen von Kunden

GoCardless schickt Kunden eine von Banken anerkannte Vorabankündigung bei jeder Zahlung. Mit unseren AGB akzeptieren Kunden eine verkürzte Ankündigungsfrist von 3 Tagen. Dies gewährt Ihnen viel mehr Flexibilität als die übliche Vorankündigungsfrist von 14 Tagen. Bei GoCardless Pro können Sie die Benachrichtigung von Kunden selbst regeln.

Übermitteln von Zahlungsanweisungen

GoCardless erledigt in Ihrem Namen alle Eingaben in das Abwicklungssystem. Fordern Sie Online-Zahlungen einfach auf unserem Online-Dashboard oder über die API an und wir erledigen den Rest.

So schnell wie möglich einziehen

GoCardless hat den Vorgang des Einzugs von SEPA-Lastschriften optimiert, um Geldmittel so schnell wie möglich einzuziehen.

Dies bedeutet, dass Sie sich nach dem Einrichten des SEPA-Lastschriftverfahrens um nichts weiter kümmern müssen, um SEPA-Lastschriften einziehen zu können.