Anonym Geld empfangen und bezahlen

Heutzutage sind wir vielen Datenfluten ausgesetzt. Während einige in den sozialen Netzwerken bewusst alles mit der Öffentlichkeit teilen, wünschen sich andere hingegen mehr Anonymität – vor allem, was (Online-)Bezahlungen betrifft. Kreditkarte, Girokarte oder doch lieber anonym bezahlen? Hier erfahren Sie mehr über die verschiedenen Bezahlmöglichkeiten – sowohl online als auch im Einzelhandel.

Anonym bezahlen: so geht’s

Wenn Sie mit der Karte zahlen, werden bei jeder Transaktion alle relevanten Informationen wie Name, Kontodaten und Zahlungsdaten ausgelesen. Immer mehr Kunden sind deshalb auf der Suche nach alternativen Bezahlmethoden, wie etwa virtuellen Kreditkarten, bei denen Sie anonym bezahlen können. Hier sind einige Möglichkeiten:

Bargeld

Bargeld ist die ursprüngliche und bewährte anonyme Zahlungsmethode. Auch wenn Sie eine anonyme Barzahlung über einen sicheren Kurierdienst oder einen internationalen Barzahlungsdienst wie Western Union veranlassen müssen, ist diese Methode unschlagbar. Denken Sie nur daran, vor dem Senden des Geldes keine Absenderadresse oder andere Informationen zur Identifizierung anzugeben.

Bargeld ist zwar eine bewährte Methode, hat aber auch einige offensichtliche Nachteile, wie z. B. die Möglichkeit, dass das Geld auf dem Postweg nicht richtig behandelt wird. Dennoch ist Bargeld immer noch ein hervorragendes Mittel für anonyme Zahlungen.

Apple und Google Pay

Wenn Sie ein iPhone haben, auf dem mindestens iOS 11.2 läuft, haben Sie bereits Apple Pay Cash. Wenn Sie Apple Pay bereits mit Ihrer Debitkarte eingerichtet haben, können Sie ganz einfach Geld über iMessage senden oder anfordern.

Auch Google Pay funktioniert ähnlich. Der Vorteil von diesen mobilen Bezahlmethoden ist, dass bei der erfolgreichen Transaktion lediglich ein Code, und keine weiteren Daten, angezeigt werden.

Zwar sind die Karteninformationen beim Händler hinterlegt, jedoch hat lediglich die Bank Einblick auf diese. Somit ist das Mobile Payment komplett anonym und eines der beliebtesten bargeldlosen Bezahlmethoden.

Prepaid-Karte

Eine beliebte Methode, um anonym zahlen zu können, ist die Paysafecard. Sie ist an vielen Verkaufsstellen erhältlich und kann sofort verwendet werden. Bei den Ausgabestellen können Sie sich einen Gutscheincode holen, mit dem Sie Ihre Paysafecard aufladen können – 100 Euro monatlich und anonym. Wer mehr als 100 Euro auf die Karte laden möchte, muss sich allerdings registrieren.

Bitcoin

Bitcoin ist eine Kryptowährung und eine der wichtigsten alternativen Zahlungsmethoden, die ausschließlich online existieren. Er erfreut sich zunehmender Beliebtheit, da er völlig anonym ist und das Risiko, dass persönliche Daten kompromittiert werden, äußerst gering ist. Da der Wert von Bitcoin schwankt, entscheiden sich viele Menschen sowohl für die Nutzung als auch für Investitionen in Bitcoin.

Allerdings wird Bitcoin von einem eher technisch orientierten Kundenstamm akzeptiert, und ist daher noch keine gängige Bezahlmethode im Online-Handel.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.