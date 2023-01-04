Virtuelle Kreditkarten auf dem Prüfstand

Online-Kreditkarten oder virtuelle Kreditkarten existieren nicht im Portemonnaie Ihrer Kund:innen, sondern lediglich im Internet. Sie bestehen ausschließlich aus Daten: Kartennummer, Prüfziffer, Ablaufdatum und Name des Inhabers oder der Inhaberin. Mehr braucht es nicht! Manche Kund:innen wünschen eine ganz und gar anonyme Zahlungsmöglichkeit, in diesem Fall fällt der Name der Person weg. Für Sie als Online-Händler:in ist das im Zahlungsverkehr völlig ausreichend, viele Kunden sehen in dieser virtuellen Sofort-Lösung ein attraktives Zahlungsmittel.

Bei den Karten handelt es sich meist um eine Form der virtuellen Prepaid-Karten: Man benötigt ein Kundenkonto bei einem der zahlreichen Anbieter, dieses wird mittels des Personalausweises legitimiert. Häufig sind auch Handynummer sowie eine E-Mail-Adresse erforderlich. Ganz anonym ist also diese Bezahlform nicht. Das Konto wird dann mit einer PIN-Nummer verifiziert und sobald Geld auf die Karte überwiesen wurde, ist sie im Internet einsatzfähig. Die digitale Kreditkarte ist also praktisch sofort nutzbar, da die bei klassischen Banken übliche Kommunikation per Post entfällt. Außerdem kann lediglich das vorher eingezahlte Guthaben ausgegeben werden, dem Kartenanbieter entsteht hierbei kein finanzielles Risiko. Daher entfallen Bonitätsprüfung und Schufa-Abfrage. Verbraucher:innen, die unabhängig von ihrer finanziellen Situation einen spontanen Einkauf mit solch einer virtuellen Karte bezahlen möchten, können sich freuen.

Geschwindigkeit hat einen Preis

Doch halt, ganz so flott geht es dann möglicherweise doch nicht. Soll die Kreditkarte mit einem Guthaben von über 100 € aufgeladen werden, geschieht dies zur Vermeidung von Geldwäsche per Postident-Verfahren. Das dauert meist drei bis vier Tage. Natürlich bestehen weitere Möglichkeiten, die Prepaid-Karte einsatzfähig zu machen: Einzahlung per Sofort-Überweisung, die klassische Überweisung oder auch die Baraufladung im Geschäft. Hier lauern jedoch Gebühren, die entweder als Festbetrag oder anteilig mit bis zu 5 % des Einzahlbetrags berechnet werden. Und die Banklaufzeit muss ebenfalls berücksichtigt werden. Ein weiterer unangenehmer Nebeneffekt – bei Nichtnutzung wird die Karte aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Auch diese Freischaltung ist nur kostenpflichtig möglich. Um dem zu entgehen, sollte die Karte also regelmäßig verwendet werden. Erwähnten wir schon, dass häufig auch eine Jahresgebühr für die Nutzung anfällt, die von Anbieter zu Anbieter stark variiert? Und dazu kommen natürlich die typischen Kartengebühren, wie beispielsweise beim Zahlen in einer fremden Währung.

Bei einem genauen Blick stellen die Kund:innen also häufig fest, dass die vermeintlich kostenlose virtuelle Kreditkarte doch mit erheblichen Ausgaben verknüpft ist.

GoCardless bietet Geschwindigkeit zum kleinen Preis

GoCardless bietet Ihnen da Lösungen, die für alle Beteiligten attraktiver sind. Sie können Zahlungen direkt von den Bankkonten der Einkäufer:innen einziehen. Das ist unkompliziert, kosteneffektiv und preiswerter als die meisten Kartentransaktionen. Sie führen eine Lastschrift aus, womit Sie den Zahlungstermin in der Hand haben und nicht mehr wochen- oder gar monatelang auf ausstehende Rechnungen warten müssen. Das spart Ihnen Zeit und Nerven, ganz nebenbei stabilisieren Sie so Ihren Cashflow.

Das Lastschriftverfahren gehört zu den bevorzugten Zahlungsweisen deutscher Online-Käufer:innen, Akzeptanzprobleme brauchen Sie also nicht zu befürchten. GoCardless bietet die Open Banking-Funktion Instant Bank Pay, mit der Sie Einmalzahlungen einfach, sicher und bequem einziehen. Für die Kund:innen entfällt das lästige Eintippen langer Zahlenketten, sowie die gemäß EU-Zahlungsdiensterichtlinie erforderliche 2-Faktor-Authentifizierung. Beides beeinträchtigt das Kundenerlebnis enorm, mit GoCardless können Sie Ihren Kund:innen beides ersparen, denn die Lastschrift kommt ohne diese lästigen Vorkehrungen aus.

Zudem ist es ein äußerst sicheres Verfahren, bei dem Sie und die Kund:innen in Echtzeit eine Zahlungsbestätigung erhalten. Die vollständig ACPR-regulierte Lösung trägt dazu bei, Betrug zu verhindern. Viele zufriedene Kunden sind so überzeugt von unserem Instant Bank Pay-Angebot, dass sie auch zukünftig möglichst viele Zahlungen mit GoCardless abwickeln werden.

Wir können helfen

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