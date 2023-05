Was ist Giropay und wie funktioniert es?

Wenn es um Online-Zahlungen geht, können die Methoden, die Sie Ihren Kunden anbieten, einen großen Einfluss auf Ihren Erfolg haben. Immer mehr Händler bieten ihren Kunden verschiedene Bezahlmethoden an. Mit Giropay sind Sie ganz vorne mit dabei und können sich von der Konkurrenz abheben. Es ist eine der beliebtesten Online-Zahlungsmethoden in Deutschland. Mit Giropay können Kunden ohne großen Aufwand direkt vom Girokonto bezahlen – sofort, flexibel und auch noch sicher. Lesen Sie hier weiter, um zu erfahren, was es genau ist und wie es funktioniert.

Giropay: was ist das?

Giropay ist eine deutsche E-Payment-Methode, die auf Online-Banking basiert und 2006 eingeführt wurde. Es ermöglicht den Kunden, Transaktionen online über ihre Online-Banking-Umgebung durchzuführen, wobei das Geld von ihrem Bankkonto abgebucht wird. Je nach Bank bestätigen die Kunden die Zahlungen bei Giropay mit einem zweiten Authentifizierungsfaktor oder einer PIN.

Giropay sorgt für eine mühelose, schnelle und sichere Bezahlung von Waren und Dienstleistungen im Internet. Mittlerweile ist es in fast allen Onlineshops verfügbar.

Wie funktioniert Giropay?

Wenn Sie als Händler Giropay als Bezahlverfahren anbieten möchten, müssen Sie zunächst ein Konto erstellen. Sie melden sich ganz einfach bei Giropay an und schließen einen Akzeptanzvertrag ab. Dann können Sie den Service direkt in Ihrem Onlineshop integrieren, live schalten und die ersten Zahlungen empfangen.

Generell funktioniert Giropay wie eine Überweisung per Vorkasse. Allerdings ist das Eingeben von Kontodaten nicht erforderlich: Alles, was Kunden tun müssen, ist die Produkte in den Warenkorb zu legen und dann Giropay als Zahlungsmöglichkeit auszuwählen. Dann werden sie direkt zum Onlinebanking weitergeleitet und können ganz einfach mit ihren Anmeldedaten bezahlen.

Ist Giropay sicher?

Viele mögen sich vielleicht fragen, ob man sich bei der Onlinebezahlmethode Giropay auf absolute Sicherheit verlassen kann. Die Antwort ist: definitiv ja! Es ist genauso sicher wie das Online-Banking, ohne Unterschied. Der Bezahlvorgang läuft nur zwischen Ihnen und der Hausbank ab – und die Standards für Datenschutz und Sicherheit sind dementsprechend hoch. Die Daten werden nämlich nur zwischen dem Kontoinhaber und der Bank ausgetauscht.

Auch Händler können sich auf Giropay verlassen: Sobald eine Zahlung eingeht, erhalten Sie umgehend Bescheid und können direkt Waren versenden oder Dienstleistungen anbieten. Innerhalb von 2 Werktagen haben Sie die Gutschrift auf Ihrem Konto.

Giropay-Alternative: Online-Zahlung über GoCardless

GoCardless bietet Ihnen einen Zahlungseinzugsservice für wiederkehrende, einmalige und sofortige Bankzahlungen. Der Zahlungseinzug kann automatisiert werden, ebenso wie ein Großteil der damit verbundenen Finanzverwaltung. Das bedeutet, dass Sie immer pünktlich bezahlt werden und Ihr Finanzteam sich nicht mit lästiger manueller Verwaltung beschäftigen muss.

Über das Händler-Dashboard können Sie Zahlungen mit nur wenigen Klicks einrichten. Sobald Ihr Kunde eine Genehmigung erteilt hat, können Sie automatisch Zahlungen für die vereinbarten Beträge und zu den von Ihnen festgelegten Fälligkeitsterminen einziehen.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.