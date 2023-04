PayPal aus dem Ausland empfangen

Da die Welt immer globaler wird, suchen Händler nach Möglichkeiten, Zahlungen von Kunden aus anderen Ländern einzuziehen. Bei der Abwicklung von Auslandszahlungsverkehr sind viel mehr Hürden zu überwinden, so dass die Händler nach Lösungen suchen, die dafür geeignet sind. Eine der beliebtesten Methoden für internationale Zahlungen ist PayPal. Doch ist sie die beste Methode, um Geld aus dem Ausland zu empfangen? Und welche Gebühren fallen dabei an? Das nehmen wir in diesem Blog genauer unter die Lupe.

Wie kann ich mit PayPal Geld aus dem Ausland empfangen?

Laut eigenen Angaben hat PayPal über 400 Millionen Nutzer und wurde zunächst als Online-Zahlungsdienstleister bekannt. Mittlerweile hat sich jedoch viel getan, und PayPal kann man nun auch nutzen, um Geld aus dem Ausland zu empfangen. Besonders beliebt ist PayPal als Bezahlmethode in Onlineshops.

Das Verfahren für den Empfang von Zahlungen ist sehr einfach, denn Sie müssen nur einen Link erstellen und ihn an die Person senden, die zahlen muss.

Dies ist eine ausgezeichnete Option für Unternehmer und Freiberufler, die dank dieser Zahlungsmethode ihre Dienste im Ausland anbieten und ohne jegliche Unannehmlichkeiten einen finanziellen Ausgleich erhalten können.

Wie kann ich mit PayPal Geld aus den USA empfangen?

Wenn Sie mit PayPal Dollar empfangen möchten, können Sie dies tun, indem Sie folgenden Schritte befolgen:

Melden Sie sich bei Ihrem PayPal-Konto an. Gehen Sie zum Abschnitt "Senden und anfordern". Gehen Sie zu "PayPal.me-Link erhalten". Erstellen Sie einen personalisierten Link.

Danach können Sie ihn an alle Personen weitergeben, die die Zahlung vornehmen müssen. Sie haben die Möglichkeit, den Betrag zu definieren und die Währung anzugeben, in der die Zahlung erfolgen soll.

Welche Gebühren fallen an, wenn ich mit PayPal Geld aus dem Ausland empfange?

Die Gebühren, die von PayPal erhoben werden, sind für Privatkonten nicht dieselben wie für Geschäftskonten oder PayPal.me (dazu unten mehr).

Manchmal müssen Sie aufgrund von Gebühren mehr Geld zur Sendung hinzufügen. Das heißt, wenn Ihnen jemand 100 USD schickt, erhalten Sie nicht die vollen 100 USD, sondern müssen die Gebühren abziehen.

Wenn Sie Geld in Dollar auf Ihr Geschäftskonto erhalten, berechnet PayPal eine Gebühr von 0,5 % plus eine Pauschalgebühr, die von dem Land abhängt, aus dem das Geld kommt. Im Falle der Vereinigten Staaten beträgt die Pauschalgebühr $0,30 USD.

Wenn Sie mit PayPal Geld aus den USA (oder dem Ausland) empfangen, fallen folgende Gebühren für Sie als Empfänger an:

Sie zahlen insgesamt 3,9 % des Betrages (davon sind 1,9 % Standard-Empfangsgebühr und zusätzlich 2,0 % Grenzüberschreitungsgebühr) und 0,35 Cent.

Wie Sie sehen, ist das Empfangen von Geld aus dem Ausland mit PayPal relativ kostspielig.

Internationale Zahlungen mit GoCardless abwickeln

Mit GoCardless können Sie Überweisungen aus dem Ausland auf Ihr deutsches Konto aus mehr als 30 Ländern der Welt zum realen Wechselkurs erhalten. Dies ist möglich, da GoCardless in jedem der unterstützten Länder die Option der lokalen Bankabbuchung anbietet. So können Kunden in ihrer Währung bezahlen und der Händler erhält den Betrag in seiner eigenen Währung, ohne dass er ein ausländisches Bankkonto benötigt.

Zusätzlich bietet GoCardless wettbewerbsfähige Preise für die internationale Zahlungsabwicklung mit 2 % + 20 Cent pro Transaktion, die in den Währungen Ihrer Kunden erhoben werden. Indem GoCardles Wise verwendet, um den tatsächlichen Wechselkurs zu ermitteln, wird so zudem noch garantiert, dass Sie den besten Kurs für die Währungsumrechnung erhalten.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.