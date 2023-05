Debitkarten und Kreditkarten gehören zum Alltag, aber die Unterschiede zwischen ihnen können verwirrend sein. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen den beiden zu verstehen, damit Sie entscheiden können, wann es am besten ist, sie zu benutzen. Lesen Sie hier weiter, um mehr über die genauen Unterschiede und Vorteile der jeweiligen Karten zu erfahren.

Debitkarte vs. Kreditkarte: Was genau ist der Unterschied?

Bevor wir näher auf die Unterschiede zwischen den beiden Karten eingehen, ist es wichtig zu vermerken, dass die klassische Girocard eine Debitkarte ist. Während Sie mit einer Debitkarte über Ihr Konto verfügen, können Sie mit einer Kreditkarte Geld ausgeben, das Sie sich von der Bank geliehen haben. Das bedeutet, dass eine Kreditkarte zurückbezahlt werden muss, während eine Debitkarte im Voraus bezahlt wird.

Vorteile von Debitkarten

Debitkarten sind für alltägliche Einkäufe sehr beliebt, da sie auf das Geld zurückgreifen, das Sie bereits auf Ihrem Konto haben. Es ist einfacher, den Überblick über Ihre Ausgaben zu behalten und darauf zu achten, dass Sie ein überschaubares Maß nicht überschreiten, da Sie den Betrag sehen können, der Ihnen bis zu Ihrem nächsten Zahltag zur Verfügung steht.

Auf Ihren Debitkonten können Sie Überziehungskredite einrichten, die eine Art Mittelweg zwischen Debit- und Kreditkarten darstellen. Dabei handelt es sich um einen vereinbarten Betrag, den Sie sich von der Bank über das verfügbare Guthaben auf Ihrem Konto hinaus leihen können. Dieser Betrag muss zurückbezahlt werden - in der Regel mit Zinsen -, sodass es keine gute Idee ist, sich täglich darauf zu verlassen. Allerdings haben Sie so einen Puffer, falls unerwartete Zahlungen anfallen oder Sie am Monatsende eine Lücke überbrücken müssen.

Debitkarten werden häufig zum Bezahlen von Lebensmitteleinkäufen und monatlichen Rechnungen verwendet und helfen Ihnen, den Überblick über Ihre Finanzen zu behalten. Sie können Daueraufträge oder Lastschriften für regelmäßige Zahlungen einrichten, damit Sie sich nicht jeden Monat an eine Transaktion erinnern müssen. Debitkarten können auch zur Begleichung von Schulden auf Ihrer Kreditkarte verwendet werden.

Vorteile von Kreditkarten

Kreditkarten sind praktisch für große Zahlungen. Sie bieten ein zusätzliches Maß an Schutz, da das geliehene Geld der Bank gehört. So ist man zusätzlich abgesichert, wenn jemand, dem man Geld zahlt, seinen Teil der Abmachung nicht einhält. Das bedeutet, dass Kreditkarten oft für große Anschaffungen wie Autos, Urlaube oder sogar teure Elektronik verwendet werden.

Ein weiterer Grund für die Verwendung von Kreditkarten für solche Anschaffungen ist, dass man damit teurere Dinge kaufen kann, wenn man sie braucht. Zudem kann man den Gesamtbetrag über einen längeren Zeitraum abbezahlen, anstatt das Geld im Voraus haben zu müssen. Wenn Sie keine Zeit haben, für einen wichtigen Gegenstand zu sparen, kann eine Kreditkarte sehr nützlich sein.

Wichtig bei der Verwendung einer Kreditkarte ist natürlich, dass Sie für jedes geliehene Geld Zinsen zahlen müssen. Die Höhe der Zinsen steigt mit der Dauer der Rückzahlung. Es liegt also in Ihrem Interesse, Ihre Kreditkarte so schnell wie möglich abzubezahlen.

Die Rückzahlung Ihrer Kreditkarte trägt auch zur Verbesserung Ihrer Kreditwürdigkeit bei. Anhand dieser Punktzahl können Kreditgeber feststellen, wie zuverlässig Sie als Kreditnehmer sind und wie viel sie Ihnen daher leihen sollten. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie eine Hypothek aufnehmen wollen – gilt aber auch für Gegenstände, die Sie auf Kredit kaufen.

Alternative Bezahlmethoden zu Debit- und Kreditkarten für Händler

Die Kartenzahlung ist mittlerweile sehr beliebt und in vielen Fällen der Standard. Karten haben jedoch hohe Transaktionskosten für die Händler in Form von Gebühren, die nicht gedeckelt sind. Bei grenzüberschreitenden Zahlungen kommen noch weitere, zusätzliche Gebühren hinzu.

Bei einer Bezahlung mit Karte kann der Standardsatz für jede Transaktion zwischen 1 und 3 % liegen.

Eine Alternative sind Zahlungsdrittanbieter wie GoCardless: GoCardless hat niedrigere Gebühren für Händler als Kreditkarten, was zu Kosteneinsparungen führt.

Händler zahlen geringere Kosten pro Transaktion, beginnend bei 1 % + 0,20 Cent. Auf diese Weise senkt GoCardless die Kosten für die Annahme von Zahlungen um 56 %. Außerdem können Sie so Ihren Kunden, die ohne Kreditkarte bezahlen möchten, eine willkommene Alternative bieten.

