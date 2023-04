Der Empfang von Zahlungen über PayPal wird für Unternehmen und Privatpersonen immer beliebter, um schnell und sicher Geld zu erhalten. Mit seiner benutzerfreundlichen Plattform und einer breiten Palette von Funktionen macht es PayPal einfach, Zahlungen von Kunden, Verkäufern oder anderen Zahlern in mehr als 200 Ländern zu erhalten.

Worauf sollte man beim Empfangen von Zahlungen via PayPal beachten?

Wenn es darum geht, Zahlungen über PayPal zu empfangen, sollten Sie einige Dinge beachten. Erstens sollten Sie immer sicherstellen, dass Sie die Zahlungsdetails jeder Transaktion doppelt überprüfen. Dazu gehört, dass Sie den Namen und die Adresse des Absenders überprüfen und sicherstellen, dass der Zahlungsbetrag mit dem vereinbarten Betrag übereinstimmt. Wenn Sie eine Zahlung von jemandem außerhalb Ihres Landes erhalten, können außerdem zusätzliche Gebühren aufgrund von Wechselkursen und Steuern anfallen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass PayPal-Gelder zurückgehalten oder überprüft werden können, bevor sie verfügbar sind. Je nach Quelle der Zahlung kann PayPal Gelder bis zu 21 Tage oder länger zurückhalten, um sich vor betrügerischen Aktivitäten oder anderen nicht autorisierten Transaktionen zu schützen. Daher ist es wichtig, dass Sie sich über die Richtlinien für die Einbehaltung von Geldern informieren, damit Sie beim Empfang von Zahlungen entsprechend planen können.

GoCardless bietet eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit für Unternehmen, Zahlungen von Kunden per Lastschrift einzuziehen. Beim Lastschriftverfahren liegen die Zahlungsbeträge und -termine in der Hand des Unternehmens, im Gegensatz zu herkömmlichen Kreditkartenzahlungen, bei denen der Kunde die Kontrolle hat.

Wie empfange ich Zahlungen über PayPal?

Wenn Sie eine Zahlung über PayPal erhalten, wird der Betrag sicher auf Ihrem PayPal-Konto hinterlegt, so dass Sie darauf zugreifen oder den Betrag auf Ihr Bankkonto überweisen können. Um Zahlungen über PayPal zu erhalten, müssen Sie Folgendes wissen:

1. Erstellen Sie ein PayPal-Konto: Bevor Sie Zahlungen über PayPal empfangen können, müssen Sie zunächst ein kostenloses Konto einrichten. Dazu sind nur ein paar einfache Schritte erforderlich - wie die Angabe Ihres Namens, Ihrer Adresse und Ihrer E-Mail-Adresse - und die Überprüfung Ihrer Bankverbindung. Danach verfügen Sie über ein aktives PayPal-Konto, das bereit ist, Zahlungen von anderen Nutzern zu empfangen.

2. Teilen Sie Ihren Zahlungslink: Jetzt, wo Sie ein PayPal-Konto eingerichtet haben, müssen Sie den Link an die Personen weitergeben, die Ihnen Geld schicken werden. Kopieren Sie dazu einfach die URL von Ihrer Profilseite in der App oder auf der Website und teilen Sie sie mit denjenigen, die sie benötigen, um Geld direkt auf Ihr Konto zu senden.

3. Richten Sie automatische Zahlungen ein: Für wiederkehrende Zahlungen, wie z. B. Miete oder Abonnements, können Sie automatische Zahlungen einrichten, so dass diese jeden Monat oder in einem von beiden Parteien vereinbarten Zeitraum direkt vom Konto überwiesen werden, ohne dass eine der Parteien etwas unternehmen muss. Diese Funktion ist über das Menü "Zahlungseinstellungen" auf Ihrer Profilseite in der App oder auf der Website verfügbar.

4. Überwachen Sie Ihr Guthaben: Einer der Vorteile von PayPal besteht darin, dass Sie alle Zahlungseingänge problemlos verfolgen können und jederzeit einen genauen Überblick über Ihren Kontostand haben. In Ihrem Aktivitätsprotokoll, das Sie auf Ihrer Profilseite in der App oder auf der Website finden, können Sie alle ausstehenden und abgeschlossenen Transaktionen einsehen. Außerdem erhalten Sie jedes Mal eine E-Mail, wenn eine Zahlung eingegangen ist, was die Verfolgung noch einfacher macht.

PayPal-Gebühren für den Empfang von Zahlungen

Der Zahlungsvorgang über PayPal ist einfach und zugänglich, wobei dem Käufer keine Gebühren berechnet werden. Für Verkäufer gibt es eine Grundgebühr von 0,35 Euro pro Verkauf und eine zusätzliche Gebühr von 1,9 Prozent auf jede Transaktion. Bei Micro-Zahlungen fällt eine Gebühr von 10 % plus 0,10 EUR an, während Kreditkartenzahlungen für alle Kontoinhaber kostenlos sind, unabhängig davon, ob es sich um ein privates oder geschäftliches Konto handelt. Zusätzlich fällt eine Umrechnungsgebühr von 2,5 % an, wenn Geld von einer Währung in eine andere umgetauscht wird. Geschäftskunden mit mehr als 5.001 EUR Umsatz im Vormonat können ebenfalls Vorzugskonditionen auf ihre Gebühren erhalten. Sie können alle Zahlungen nachverfolgen, indem Sie auf ihr Online-Konto zugreifen und die verfügbaren Auszüge für ein- und ausgehende Gelder herunterladen.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.