Bargeldlos bezahlen - Was für Möglichkeiten gibt es?

Die Art und Weise, wie wir unsere Einkäufe bezahlen, ändert sich. Beschleunigt durch die Coronavirus-Pandemie entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, in Online-Shops einzukaufen, um soziale Kontakte zu vermeiden. Das soll nicht heißen, dass die Menschen nicht mehr in physische Geschäfte gehen, aber sie nutzen eher kontaktlose Zahlungsmethoden, sei es über ein mobiles E-Wallet oder eine kontaktlose Kredit- oder Debitkarte. Im Grunde genommen bewegen wir uns auf eine zunehmend bargeldlose Gesellschaft zu.

Wenn Sie mit diesem Trend Schritt halten wollen, sollten Sie überlegen, welche bargeldlose Zahlung für Sie am besten geeignet ist. Sie können sich in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Kreditkartengebühren und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Deshalb ist es empfehlenswert sich im Voraus sorgfältig zu informieren, bevor Sie sich entscheiden.

Bargeldlose Zahlungen wie Kreditkarte, Lastschrift oder Überweisungen kennen Sie vielleicht bereits. Aber wussten Sie, dass es noch viel mehr bargeldlose Zahlungssysteme gibt? In diesem Guide sehen wir uns ein paar dieser Anbieter an und gehen auf die Vorteile von bargeldlosen Zahlungen ein.

Welche bargeldlosen Zahlungsmöglichkeiten gibt es?

Sofortüberweisung

"Sofortüberweisung.de" ist ein innovatives Bezahlverfahren mit TÜV-Zertifikat und TÜV-geprüftem Datenschutz. Sofortüberweisung wurde von der Payment Network AG entwickelt und in zahlreichen Online-Shops in Deutschland eingesetzt.

Über das sichere, für Händler nicht zugängliche Zahlungsformular der Payment Network AG erfolgt automatisch und in Echtzeit eine Vorabüberweisung auf Ihr Online-Bankkonto. Der Kaufbetrag wird sofort und direkt auf das Bankkonto des Händlers überwiesen.

GoCardless

GoCardless ist auf den regelmäßigen, automatischen Zahlungseinzug spezialisiert. Dies reduziert nicht nur den Verwaltungsaufwand, der mit der Rechnungsstellung an Kunden verbunden ist, sondern bedeutet auch, dass das Nachverfolgen von Rechnungen der Vergangenheit angehört. Ob für ein Abonnement, Rechnungen oder Ratenzahlungen, GoCardless richtet mühelose und bargeldlose Zahlungen ein und nimmt Ihnen die ganze Arbeit ab.

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Stripe

Obwohl es erst 12 Jahre alt ist, hat sich Stripe bereits zu einem der weltweit größten Anbieter von Online-Zahlungen entwickelt. Das liegt nicht zuletzt an der umlagefinanzierten Preisstrategie und der guten Zugänglichkeit. Für Einzelunternehmer und sehr kleine Unternehmen ist Stripe vielleicht die einfachste Option, wenn es um Design und Integrationsmöglichkeiten geht. Außerdem ist sie sehr erschwinglich.

PayPal

Auch wenn Stripe im Bereich der Online-Zahlungsabwicklung für kleine Unternehmen in Bezug auf den Marktanteil überholt wurde, ist PayPal immer noch eine der bekanntesten und flexibelsten Zahlungsplattformen. Der eigentliche USP von PayPal besteht darin, dass es so viele Zahlungsarten akzeptiert und eine niedrigere Transaktionsgebühr als andere Anbieter bietet. Es ist auch ein Name mit Seriosität und verfügt über eine Benutzeroberfläche, mit der fast jeder in den letzten zehn Jahren vertraut geworden ist.

Apple Pay

Es scheint nur passend, dass die Erfinder des Smartphones ihre eigene Online-Zahlungslösung haben, und wenn Sie ein iPhone besitzen, haben Sie wahrscheinlich mindestens einmal versucht, Apple Pay zu benutzen. Die Akzeptanz von Apple Pay bedeutet, dass jeder, der sein iPhone dafür eingerichtet hat, damit bezahlen kann, indem er einfach sein Telefon vorzeigt, als wäre es eine kontaktlose Debit- oder Kreditkarte. Der Nachteil ist, dass es nur auf iPhones und iPads funktioniert. Wenn Sie also Apple Pay akzeptieren, sollten Sie wahrscheinlich auch Google Pay akzeptieren, das auf allen Android-Handys funktioniert.

Vorteile bargeldlose Zahlung

Ein bargeldloses Zahlungssystem bietet sowohl für Unternehmen als auch für Kunden mehrere Vorteile.

Es ist einfacher, den Geldfluss zu überwachen, da alle bargeldlosen Zahlungen direkt auf das Bankkonto Ihres Unternehmens gehen. Ein bargeldloses Zahlungssystem verhindert Fehler der Mitarbeiter und fehlendes Wechselgeld.

Der Diebstahl von Kleinbeträgen geht zurück, da in den Geschäftsräumen kein Bargeld aufbewahrt wird. Wenn Sie Barzahlungen abschaffen, entfällt der Anreiz für diese Art von Kriminalität.

Auch Finanzkriminalität auf höherer Ebene wird durch elektronisches Cashflow-Management verhindert. Die bargeldlose Zahlung hinterlässt automatisch eine klar definierte Papierspur. Alle Geldquellen sind leicht zu identifizieren, was die Begehung von Betrug erschwert.

Internationale Zahlungen werden einfacher. Dies kann für Unternehmen, die mit internationalen Kunden zu tun haben, einen erheblichen Verwaltungsaufwand und Papierkram bedeuten. Anstatt Euros persönlich in die Landeswährung umzutauschen, können Sie auf Reisen ins Ausland einfach bargeldlose Zahlungen vornehmen.

Ein weiterer Vorteil des bargeldlosen Zahlungsverkehrs besteht darin, dass Sie Geld für die Aufbewahrung und Einzahlung von Geldern einsparen können. Ihre Zahlungen werden gespeichert und automatisch auf Ihr Bankkonto überwiesen.

Welche Art von bargeldloser Zahlung ist die beste für mein Unternehmen?

Bargeldlose Zahlungen bieten eine gute Möglichkeit, um den Cashflow Ihres Unternehmens zu optimieren. Es gibt einige Merkmale, auf die Sie bei einem bargeldlosen Zahlungssystem achten sollten:

Positive Kundenrezensionen

Benutzerfreundliches Gebührensystem ohne versteckte Kosten

Schneller Geldtransfer

Möglichkeit, Verkäufe in Echtzeit zu verfolgen

Zentrales Dashboard für Überweisungen

Möglichkeit, Rechnungen zu verfolgen

Möglichkeit, mehrere Arten von Kundenzahlungen zu akzeptieren

Die besten Systeme ermöglichen es Ihnen, Ihre Zahlungen zu automatisieren, den Geldfluss in Ihr Unternehmen zu beschleunigen und gleichzeitig neue Kunden zu gewinnen.