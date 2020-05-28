Das Lastschriftverfahren: Wie funktioniert Zahlung per Lastschrift?

Das Lastschriftverfahren ist eine beliebte Zahlungsmöglichkeit beim Online-Einkauf. Entdecken Sie in diesem Artikel alles, was Sie über Lastschriftverfahren wissen müssen.

Was ist eine Lastschrift?

Eine Lastschrift ist eine Anweisung an die Bank, durch die der Kunde ein Unternehmen oder eine Organisation ermächtigt, unterschiedliche Beträge von seinem Konto einzuziehen. Voraussetzung ist, dass der Kunde im Voraus über die Beträge und den Zeitpunkt des Einzugs informiert wurde. Die Anweisung an die Bank wird als Lastschriftmandat bezeichnet.

Wie funktioniert das Lastschriftverfahren?

Nachdem der Kunde das Lastschriftmandat erteilt hat, werden Zahlungen am Fälligkeitsdatum automatisch vom Konto des Kunden abgebucht, ohne dass das Unternehmen etwas unternehmen muss.

Kurz gesagt: Der Lastschrifteinzug ist die einfachste und bequemste Möglichkeit für Kunden, regelmäßige und unregelmäßige Zahlungen zu begleichen. Das liegt vor allem daran, dass sie sich aktiv um nichts kümmern müssen – anders als bei anderen Zahlungsmethoden wie Banküberweisungen oder Kartenzahlungen.

Für Unternehmen ist das Lastschriftverfahren die beste Zahlungsmethode, um Zahlungen entgegenzunehmen, da es im Vergleich zum Versand von Rechnungen oder der Annahme von Kartenzahlungen zahlreiche Vorteile bietet.

Da es sich um eine automatisierte Zahlungsmethode handelt, ermöglicht das Lastschriftverfahren Unternehmen, Zahlungen bei Fälligkeit der Rechnung direkt von den Bankkonten ihrer Kunden einzuziehen. Es ist zudem kostengünstiger als andere Zahlungsmethoden, da es sich um eine Bank zu Bank Transaktion handelt, bei der im Gegensatz zu Kartenzahlungen keine Drittanbieter Gebühren erheben.

In der Eurozone wird das Lastschriftverfahren über SEPA abgewickelt, das grenzüberschreitende Zahlungen innerhalb der EU und ausgewählter Nachbargebiete ermöglicht, was das SEPA-Lastschriftverfahren noch bequemer macht.

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Für welche Zahlungen können Lastschriften verwendet werden?

Lastschriften wurden in erster Linie für wiederkehrende Zahlungen, wie monatliche Fixkosten und Abonnements, konzipiert und werden daher auch am häufigsten für diese Bereiche verwendet. Sie können allerdings auch für einmalige Zahlungen genutzt werden.

Jede wiederkehrende Zahlung eignet sich hervorragend für das Einziehen per Lastschrift, da es eine einfachere, günstigere und sicherere Möglichkeit ist als die Annahme von Kartenzahlungen.

Eine Sache, die Sie bei Lastschriften beachten sollten, ist, dass es sich nicht um eine Sofortzahlung handelt. Sie können Lastschriften zwar für Online-Einkäufe verwenden, aber viele Online-Shops verlangen eine sofortige Zahlung, die Lastschriften derzeit nicht erfüllen können.

Für Online-Händler, die keine sofortige Zahlung benötigen und die 3 Tage warten können, bis die Überweisung abgeschlossen ist, ist das Lastschriftverfahren aufgrund der niedrigeren Gebühren und der höheren Zahlungserfolgsraten im Vergleich zu Kartenzahlungen eine bevorzugte Zahlungsmethode.

Erfahren Sie, welche Vorteile Zahlungen per Lastschrift Ihrem Unternehmen bieten

Wie können Sie Lastschriften nutzen?

In der Vergangenheit war das SEPA-Lastschriftverfahren nur über die Banken verfügbar, was den Händlern viel Arbeit abverlangte, da sie wertvolle Geschäftsressourcen für den Betrieb des Lastschriftverfahrens abzweigen mussten. Dies erschwerte vielen Unternehmen den Zugang zum SEPA-Lastschriftverfahren, da sie einfach nicht über das Fachwissen oder die Ressourcen verfügten, um das Lastschriftverfahren zu verwalten.

Heutzutage ermöglicht es jedoch die Technologie, dass spezialisierte Anbieter von Lastschriftverfahren wie GoCardless auf den Markt kommen. Sie verwalten das Lastschriftverfahren und ermöglichen es selbst den kleinsten Unternehmen zu äußerst kostengünstigen Tarifen, Zugang zu Lastschriften zu erhalten.

Viele Unternehmen nutzen heute Lastschriften, um ihren Zahlungseinzug zu automatisieren und Zeit, Geld und Stress bei der Annahme von Zahlungen zu sparen.

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Die Vorteile von Lastschriften für Unternehmen

1. Lastschriften sind günstiger als die Annahme von Kartenzahlungen

Beim Lastschriftverfahren werden Zahlungen direkt von einem Bankkonto auf ein anderes überwiesen und nicht über teure Kartennetzwerke geleitet, die eine Grundgebühr von 1,3-3,5 % erheben, plus weitere Gebühren.

2. Mit Lastschriften entscheiden Sie, wann Sie bezahlt werden

Im Gegensatz zu regulären Banküberweisungen ist das Lastschriftverfahren eine sogenannte Pull-Zahlungsmethode. Das heißt Ihre Kunden müssen aktiv nichts tun, sobald das Lastschriftmandat eingerichtet ist. Somit haben Sie die volle Kontrolle darüber, wann Zahlungen eingezogen werden.

Diese Kontrolle über Ihre Zahlungseingänge garantiert Ihnen einen besseren Cashflow in Ihrem Unternehmen und somit eine realistische Geschäftsplanung. Zudem verlieren Sie keine Zeit mehr durch die Verfolgung von Zahlungen, wenn ein Kunde die Rechnung nicht bezahlt oder durch das Schreiben von Mahnungen.

3. Geringe Zahlungsausfallraten & höhere Kundenbindung

Bankkonten können nicht ablaufen oder verloren gehen. Demzufolge ist bei Lastschriften die Zahl der Zahlungsausfälle und die Customer Churn-Rate im Vergleich zu Kartenzahlungen (die zu 10-15 % fehlschlagen) deutlich geringer.

4. Sie müssen keinen verspäteten Zahlungen mehr hinterherlaufen

Die Reduzierung von Zahlungsausfällen und verspäteten Zahlungen gibt Ihrem Unternehmen und Ihrem Team mehr Zeit, sich um wichtigere Aufgaben zu kümmern, anstatt unbezahlte Rechnungen zu verfolgen. Zuverlässige Zahlungen sorgen zudem für einen stabilen Cashflow und somit für ein stabiles Wachstum Ihres Unternehmens.

5. Die Automatisierung spart Zeit und Geld

Programme zum automatisierten Einzugs von Zahlungen per Lastschrift lassen sich problemlos in bestehende Buchhaltungssoftware integrieren. Hierdurch sparen Unternehmen viel Zeit bei der Finanzverwaltung, z.B. beim Abgleich von Zahlungen.

6. Lastschriften anzunehmen ist ganz einfach

Mit nur wenigen Klicks können Sie ein Lastschriftmandat erstellen und einen Zahlungslink an Ihren Kunden senden, der das Online-Formular ausfüllt. Anschließend können Sie die Zahlungen nach Bedarf einziehen.

7. Lastschriften sind auch besser für Ihre Kunden

Bei Lastschriften ist ein Kundenschutz integriert, mit sofortiger Rückerstattung bis zu 8 Wochen nach Zahlung und bis zu 13 Monaten im Falle nicht autorisierter Abhebungen. Die Gewissheit, die diese Schutzmaßnahmen den Kunden bieten, macht es Händlern leicht, zum Lastschriftverfahren zu wechseln und alle geschäftlichen Vorteile zu genießen.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von Lastschriften mit GoCardless

Die Nachteile von Lastschriften

1. Das Lastschriftverfahren ist keine Sofortzahlungsmethode, sondern benötigt 3 bis 4 Tage, um Transaktionen abzuschließen. Aus diesem Grund eignen sich Lastschriften nicht für den eCommerce oder die meisten Einzelhandelsunternehmen, da sie sofortige Zahlungen erfordern.

2. Auch wenn Zahlungsausfälle bei Lastschrifttransaktionen viel geringer sind als bei Kredit- und Debitkarten, besteht immer noch die Möglichkeit, dass Transaktionen aufgrund einer unzureichenden Deckung des Kontos nicht durchgeführt werden können. Trotzdem ist die Zahlungserfolgsrate bei Lastschriften weitaus höher als bei Kredit- oder Debitkarten.

3. Kunden müssen sich mit dem Unternehmen wohlfühlen. Einem Unternehmen die Erlaubnis zu erteilen, Zahlungen automatisch einzuziehen, erfordert ein gewisses Maß an Vertrauen. Viele Kunden ziehen es daher vor, die Zahlungen manuell vorzunehmen. An dieser Stelle wird der eingebaute Kundenschutz jedoch zum Vorteil, denn Unternehmen können ihre Kunden beruhigen, indem sie ihnen zeigen, dass jede Zahlung, die innerhalb von 8 Wochen angefochten wird, sofort erstattet wird.

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* Preisgestaltung Stand August 2025. Gebühren variieren je nach Anbieter. ^ Basiert auf Marktforschung. Zahlungserfolgsquoten sind unterschiedlich.

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