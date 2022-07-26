Die Besten Lastschriftanbieter im Überblick

Wenn Sie heutzutage einen Online-Shop anbieten, dann macht es Sinn, dass Sie Ihren Kunden eine Vielfalt an Zahlungsmethoden anbieten. Dabei ist das Lastschriftverfahren mitunter eins der beliebtesten Methoden, die vermehrt von Händlern verwendet werden.

Die traditionellen Anbieter von Lastschriften sind natürlich die Banken. Der Weg über einen Zahlungsdienstleister, einem sogenannten „Payment Service Provider“ (PSP), kann die Arbeit erleichtern und vor allem vor Zahlungsausfällen schützen. Die besten Lastschriftanbieter stellen wir Ihnen hier vor.

Welche sind die besten Lastschriftanbieter?

GoCardless

GoCardless ermöglicht es Unternehmen, Zahlungen direkt von den Bankkonten ihrer Kunden einzuziehen. Es ist einfach und kostengünstig, sowohl für wiederkehrende als auch für einmalige Zahlungen.

Durch das direkte Einziehen vom Bankkonto per Lastschrift hat das Unternehmen eine bessere Kontrolle über eingehende Zahlungen, da es Pull-basiert ist, d. h. das Unternehmen kontrolliert den Zahlungsbetrag und das Zahlungsdatum.

Die Nutzung von Instant Bank Pay, unterstützt durch Open Banking, ermöglicht eine bessere Kontrolle für einmalige Zahlungen, bei denen der Zahler jede einzelne Zahlung autorisieren möchte.

Aber wie steigen Sie als Kleinunternehmen ein? Das geht ganz einfach:

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lastschriftlösungen, die von Banken und Büros angeboten werden, ist GC einfach einzurichten und kostengünstig. GoCardless übernimmt die Einrichtung und Beziehung zu den Banken und stellt sicher, dass Dinge wie Zahlungsseiten konform sind und Informationen sicher gespeichert werden.

Zudem erstellt GoCardless gehostete Checkout-Flows, damit Sie ganz einfach neue Kunden gewinnen können. Diese hochkonvertierenden Zahlungsseiten sind in einer Vielzahl von Formaten verfügbar, darunter gehostete Seiten, Drop-in-Module und benutzerdefinierte Optionen.

Und schließlich bietet Ihnen GoCardless ein benutzerfreundliches Dashboard, um den Status anzuzeigen und Zahlungen anzufordern, was für noch mehr Transparenz sorgt.

Werden Sie stets pünktlich bezahlt mit GoCardless. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Cashflow und verabschieden Sie sich von teuren Kartentransaktionsgebühren. Mehr erfahren Jetzt anmelden

Stripe

Mit Bankeinzügen von Stripe können Sie Geld direkt vom Konto Ihrer Kunden abheben, einmalig oder für wiederkehrende Zahlungen. Dabei gibt der Kunde zur Veranlassung einer Lastschrift seine Bankverbindung ein und erteilt eine Einzugsermächtigung in Form eines Lastschriftmandats. Das SEPA-Lastschriftverfahren bietet Ihren Käufern eine sichere Zahlungsmöglichkeit. Dies bieten einen bequemen Zahlungsprozess für alle Kunden mit einem EU- Bankkonten und die integrierte Mandatssammlung erleichtert das Einholen von Kundenfreigaben.

Unzer

Unzer ermöglicht es monatliche Zahlungen automatisch abziehen und mit deren SEPA-Lastschrift können Sie nicht nur Ihr Abonnementgeschäft europaweit erweitern sondern auch einmalige Transaktionen im Onlineshop können in Sekundenschnelle abwickeln. Allgemein betrachtet vereinfachen Sie wiederkehrende Zahlungen, denn sobald ein Käufer Ihnen das SEPA-Lastschriftmandat erteilt, wird es für wiederkehrende Zahlungen gespeichert. Dadurch können auch Abo-Beiträge automatisch abgebucht werden. Zudem können Sie ihr Abonnementgeschäft in ganz Europa erweitern, denn das SEPA-Lastschriftverfahren ermöglicht Überweisungen zwischen allen europäischen Girokonten. So können Sie Abo-Dienste einfach und international abrechnen.