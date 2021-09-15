Was is ein Paylink und wie funktioniert Pay by Link?

Ein Paylink (auch Zahlungslink oder Pay-by-Link genannt) ist eine Form von E-Commerce-Lösung, die es Käufern ermöglicht, für einen Online-Einkauf zu bezahlen.

Obwohl der Paylink als Zahlungsmethode nicht ganz neu ist, wird er nun auch in einer Reihe anderer Sektoren immer beliebter.

Der Grund für diese wachsende Beliebtheit ist, dass Pay by Link es Händlern ermöglichen, Online-Zahlungen auf eine Weise entgegenzunehmen, die die Probleme im Checkout-Prozess minimiert.

Die Zahlung über einen Zahlungslink ermöglicht es jedem Händler, Zahlungen über eine Reihe von digitalen Online-Zahlungsmethoden entgegenzunehmen, ohne dass er eine eigene Website für sein Unternehmen haben muss.

Wie funktioniert Pay by Link?

Der Begriff, der oft verwendet wird, um Pay by Link zu beschreiben, ist „kontextbezogener Handel“.

Einfach ausgedrückt, bezieht sich der kontextbezogene Handel auf eine Methode, bei der der Händler eine Zahlung vom Käufer verlangt, anstatt einfach zu erwarten, dass der Käufer die verschiedenen Stufen des Zahlungsprozesses durchläuft, wie bei anderen Zahlungsarten. Stattdessen generiert der Händler einen Zahlungslink, der eine Online-Zahlung ermöglicht, und schickt ihn an den Kunden, damit dieser sofort online bezahlen kann.

Die Attraktivität des Prozesses für Händler und Käufer liegt in seiner Schnelligkeit und Einfachheit sowie in der Tatsache, dass er auf einer Vielzahl von Geräten und Plattformen funktioniert.

Der gesamte Prozess der Zahlung per Paylink kann in ein paar einfache Schritte unterteilt werden:

Als Händler erstellen Sie einen Zahlungslink

Sie teilen diesen Paylink mit dem Kunden

Der Kunde erhält den Paylink

Der Kunde klickt auf den Paylink

Der Kunde wird auf eine sichere Zahlungsseite weitergeleitet, auf der er seinen Einkauf abschließen kann

Der Kunde kann die Zahlung mit einer Vielzahl von Zahlungsmethoden vornehmen (z. B. per Karte, per Digital Wallet oder als Banküberweisung)

Als Händler erhalten Sie dann eine Benachrichtigung, dass die Zahlung erfolgt ist

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Ein Paylink kann sich auf eine der folgenden Online-Transaktionen beziehen:

Ein einmaliger Link, der per SMS, E-Mail, Chat-Nachricht, in sozialen Medien oder auf andere Weise versandt wird, damit der Empfänger die Zahlungsdaten in einen Browser eingeben kann. Kann zeitlich begrenzt sein, aber auch unbegrenzt gültig, bis die Zahlung erfolgt ist. Ein offener, fester Link für mehrere Zahlungen/Empfänger ist ebenfalls möglich, aber weniger üblich.

E-Mail-Rechnungslink. Bei Rechnungen geben Sie Empfängerdaten wie Name, Adresse, Mehrwertsteuer und Unternehmensdaten an. Außerdem versenden Rechnungssysteme in der Regel Erinnerungs-E-Mails, wenn die Zahlung überfällig ist.

Der Button "Kaufen" auf einer E-Commerce-Website, über die Sie zu einer typischen Kassenseite eines Online-Shops gelangen.

Was alle Arten gemeinsam haben: Wenn Sie darauf klicken, werden Sie auf eine Zahlungsseite weitergeleitet, auf der Sie Ihre Kartendaten und andere wichtige Informationen eingeben und dann die Zahlung über das Internet abwickeln. Der Händler erhält in der Regel eine Bestätigung der Transaktion oder kann sie im Händlerportal des Zahlungssystems einsehen.

Wo wird Pay by Link verwendet?

Wenn Sie keinen Online-Shop, kein Kartenterminal oder ein anderes Zahlungssystem haben, ist ein Zahlungslink ein einfacher Weg, um bezahlt zu werden.

Ein Nachteil könnte sein, dass Ihre Kunden die Kartendaten manuell eingeben müssen, im Gegensatz zu einem einfachen, kontaktlosen Tippen auf einen Kartenautomaten oder eine Website, auf der Ihre Zahlungsinformationen bereits für einen Ein-Klick-Zahlungsvorgang gespeichert sind (z. B. Amazon).

Wenn Sie professionelle Dienstleistungen anbieten, ist eine E-Mail-Rechnung möglicherweise der einzige akzeptable Weg, um Kundenzahlungen zu erhalten. Das liegt daran, dass Sie ein Fälligkeitsdatum für die Zahlung festlegen, detaillierte Produkt- oder Serviceinformationen, unternehmensspezifische Mehrwertsteuer und Empfängerdetails hinzufügen können, die bei einem einfachen Zahlungslink nicht verfügbar sind.

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Das Teilen von Paylinks wird von einem sicheren Zahlungs-Gateway unterstützt. Die meisten Lösungen sind mit einem Schutz vor Betrug ausgestattet und können Rückbuchungen bearbeiten.

Die Annahme von Zahlungen über einen Zahlungslink senkt die Gemeinkosten, da keine Anwendung eines Drittanbieters oder ein Point-of-Sale-Terminal erforderlich ist. Das bedeutet, dass Sie Zeit, Installationen, Wartungen und Mitarbeiterschulungen sparen.

Es ist möglich, Zahlungslinks auf allen sozialen Medien und Messaging-Plattformen zu teilen. Das bedeutet, dass Paylinks als Werbe- und Marketingmaßnahme an personalisierte Nachrichten angehängt werden können.

Händler, die Paylinks verwenden, können flexible Zahlungspläne erstellen, die es Kunden beispielsweise ermöglichen, in Raten zu zahlen.

Zahlungen per Link zur Zahlungsaufforderung schaffen eine reibungslose Customer Experience mit flexiblen Zahlungen an Ort und Stelle und schnellen Transaktionen. Dies sorgt für eine hohe Kundenzufriedenheit und somit für eine stärkere Kundenbindung, die dazu führt, dass Kunden wiederkommen.

Kunden müssen keine zusätzliche App herunterladen, um ihre Zahlung zu tätigen.

Der von einem Händler gewählte Anbieter von Zahlungsverbindungsdiensten wird Standards erfüllen, die alle relevanten Gesetze zur Sicherheit von Kundendaten einhalten. Das bedeutet, dass die betreffenden Anwendungen über das 3DS 2-Protokoll und die PCI DSS-Konformität verfügen.

Zahlungen per Link zur Zahlungsaufforderung ermöglichen es Kunden, Zahlungen von überall aus zu tätigen. Anstatt einen bestimmten Ort aufzusuchen oder sogar auf ein bestimmtes Gerät zuzugreifen, können Kunden ihre Zahlungen über das Gerät, mit dem sie auf den Zahlungslink zugreifen, zu jeder Zeit und an jedem Ort vornehmen.