Echtzeit-Überweisung: Die Kosten im Überblick

Bereits seit einigen Jahren gibt es beim Online-Banking die Möglichkeit, SEPA-Echtzeit-Überweisung auszuführen. Mit dieser können Beträge bis zu 100.000 Euro in Sekundenschnelle auf ein anderes Konto innerhalb des SEPA-Raumes versendet werden. Und das rund um die Uhr, an jedem Tag im Jahr.

Eine Echtzeit-Überweisung ist immer mit Kosten verbunden. Eine einheitliche Regelung gibt es für diese jedoch nicht. Wir zeigen Ihnen, was einzelne Banken an Gebühren verlangen.

Die Kosten einer Echtzeit-Überweisung

Die Gebühren für eine sofortige Überweisung unterscheiden sich nicht nur von Bank zu Bank. Auch von Filiale zu Filiale und von Kontoart zu Kontoart können sie variieren. Im Schnitt liegen sie etwa bei 25 bis 50 Cent, allerdings überschreiten sie diesen Wert manchmal enorm.

Zudem unterstützen manche Banken die Echtzeit-Überweisung gar nicht oder nur teilweise. Die Solarisbank und Sparda Baden-Württemberg bieten die Zahlungsart gar nicht an. Bei der N26 und der DKB kann man Echtzeit-Überweisungen zwar empfangen, aber nicht ausführen.

Echtzeit-Überweisungen bei der Sparkasse kosten manchmal nichts, manchmal 25 Cent, manchmal 1 Euro – je nachdem, welche Kontoart vorliegt. Die genauen Gebühren herauszufinden, ist allerdings gar nicht so einfach. Die Commerzbank berechnet sogar 1,50 Euro pro Echtzeit-Überweisung. Das kann, je nach Betrag, prozentual enorm hoch sein.

Bei den beliebtesten Banken in Deutschland liegen die Gebühren für ausgehende Echtzeit-Überweisungen in etwa wie folgt:

Sparkasse: 0 Euro bis 1 Euro

Volksbank/Raiffeisenbank: 15 bis 29 Cent

Postbank: 50 Cent

Deutsche Bank: 60 Cent

Commerzbank: 1,50 Euro

Gibt es Alternativen?

Noch immer unterstützen nicht alle Banken die Möglichkeit von Instant Payments. Auch die oft verhältnismäßig hohen Gebühren wirken abschreckend. Für Händler kann es außerdem schwierig werden, wenn die eigene Bank oder die des Kunden in diesem Hinblick ein Problem darstellt.

Mit GoCardless Instant Bank Pay können Händler diese Barriere umgehen. Mittels eines Zahlungslinks können sie einmalige Zahlungsaufforderungen an ihre Kunden versenden oder diese eine wiederkehrende Zahlung einrichten lassen. Das Ergebnis: Ein reibungsloser Prozess, eine einfache Customer Journey und geringe Kosten.

Die Kosten einer Echtzeit-Überweisung können stark schwanken und sind nicht immer leicht einzusehen. Über einen Drittanbieter wie GoCardless läuft der Prozess reibungslos ab, egal bei wem Händler und Kundschaft ihre Konten haben.

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Die Vorteile einer Echtzeit-Überweisung

Nicht nur die Schnelligkeit einer Echtzeit-Überweisung ist ein Vorteil.

Echtzeit-Überweisungen sind im Schnitt über 50 % günstiger als die meisten Kartenzahlungsarten

Sie sind sicherer und nicht so anfällig für Betrug

Ideal für Einmalzahlungen, bevor das Lastschriftverfahren eingerichtet ist

Geringe Ausfallrate

Echtzeit-Überweisungen verbessern die Customer Experience und Customer Journey, was zu einer höheren Konversion führen kann