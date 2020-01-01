Globale Zahlungen
Integrationen
Add-ons
Mehr
Wir haben über 52 Millionen Zahlungen von 55.000 Unternehmen, die GoCardless nutzen, analysiert. In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über Zahlungsausfallraten wissen müssen.
Fehlgeschlagene Zahlungen können Ihrem Unternehmen ernsthaft schaden. Dennoch sehen viele Unternehmen sie als unvermeidlich an und akzeptieren Zahlungsausfallraten als Teil des Geschäfts.
Aber was ist eine akzeptable Zahlungsausfallrate für ein Unternehmen, das regelmäßig Zahlungen einzieht?
Die Antwort finden Sie im Zahlungserfolgs-Index 2020. Wir geben Ihnen außerdem einen umfassenden Überblick über das wahre Ausmaß und die Kosten von Zahlungsausfällen.
Erfahren Sie im Report alles über:
Globale Ausfallraten für 2020
Die versteckten Kosten nicht eingezogener Zahlungen
Vergleiche verschiedener Branchen und Unternehmensgrößen
Zahlungen mit GoCardless im Vergleich zu anderen gängigen Zahlungsmethoden
Zahlungsausfallraten nach Zahlungsbetrag
Laden Sie sich jetzt kostenlos unseren Leitfaden herunter und profitieren Sie von den Vorteilen einer optimierten Zahlungsabwicklung.