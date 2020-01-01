Fehlgeschlagene Zahlungen können Ihrem Unternehmen ernsthaft schaden. Dennoch sehen viele Unternehmen sie als unvermeidlich an und akzeptieren Zahlungsausfallraten als Teil des Geschäfts.

Aber was ist eine akzeptable Zahlungsausfallrate für ein Unternehmen, das regelmäßig Zahlungen einzieht?

Die Antwort finden Sie im Zahlungserfolgs-Index 2020. Wir geben Ihnen außerdem einen umfassenden Überblick über das wahre Ausmaß und die Kosten von Zahlungsausfällen.