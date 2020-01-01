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[Report] Zahlungserfolgs-Index 2020

Wir haben über 52 Millionen Zahlungen von 55.000 Unternehmen, die GoCardless nutzen, analysiert. In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über Zahlungsausfallraten wissen müssen.

Scrollen Sie, um mehr zu erfahren

Fehlgeschlagene Zahlungen können Ihrem Unternehmen ernsthaft schaden. Dennoch sehen viele Unternehmen sie als unvermeidlich an und akzeptieren Zahlungsausfallraten als Teil des Geschäfts.

Aber was ist eine akzeptable Zahlungsausfallrate für ein Unternehmen, das regelmäßig Zahlungen einzieht? 

Die Antwort finden Sie im Zahlungserfolgs-Index 2020. Wir geben Ihnen außerdem einen umfassenden Überblick über das wahre Ausmaß und die Kosten von Zahlungsausfällen.

Erfahren Sie im Report alles über:

  • Globale Ausfallraten für 2020

  • Die versteckten Kosten nicht eingezogener Zahlungen

  • Vergleiche verschiedener Branchen und Unternehmensgrößen

  • Zahlungen mit GoCardless im Vergleich zu anderen gängigen Zahlungsmethoden

  • Zahlungsausfallraten nach Zahlungsbetrag

Laden Sie sich jetzt kostenlos unseren Leitfaden herunter und profitieren Sie von den Vorteilen einer optimierten Zahlungsabwicklung.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.