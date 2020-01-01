Internationale Zahlungen

In welchen Ländern ist GoCardless verfügbar?

GoCardless ist in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien und dem Vereinigten Königreich, Australien, Neuseeland, Kanada, Dänemark, Schweden verfügbar. GoCardless Pro ist in allen Ländern verfügbar, die einem verantwortungsvollen Geldwäschegesetz unterliegen. Sie brauchen außerdem ein Bankkonto in der Eurozone oder im Vereinigten Königreich.

Von wo in Europa kann ich Zahlungen einziehen?

Mit GoCardless können Sie dank SEPA in folgenden Ländern Zahlungen einziehen: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Österreich und Zypern.Sie können außerdem Zahlungen in Pfund im Vereinigten Königreich einziehen.

Was ist das SEPA Lastschriftverfahren?

SEPA ist ein neues Zahlungsschema, das es erlaubt Lastschriftzahlungen innerhalb der Single Euro Payments Area (SEPA) zu veranlassen.Erfahren Sie mehr über das SEPA Lastschriftverfahren in unserem Handbuch.

Was ist Bacs Direct Debit?

Bacs Direct Debit ist das Äquivalent zum SEPA Lastschriftverfahren im Vereinigten Königreich und wird von Bacs organisiert.Sie können mehr über Bacs in unserem englisch-sprachigen Handbuch zum Bacs Direct Debit scheme erfahren.

Was ist Autogiro Bg Direct Debit?

Autogiro Bg Direct Debit ist das Äquivalent zum SEPA Lastschriftverfahren im Schweden.Sie können mehr über Autogiro Bg in unserem englisch-sprachigen Handbuch zum Autogiro Bg Direct Debit scheme erfahren.

Was ist Betalingsservice?

Betalingsservice ist das Äquivalent zum SEPA Lastschriftverfahren im Dänemark.Sie können mehr über Dänemark in unserem englisch-sprachigen Handbuch zum Betalingsservice erfahren.

Was ist BECS Direct Debit?

BECS Direct Debit ist das Äquivalent zum SEPA Lastschriftverfahren im Australien.Sie können mehr über BECS in unserem englisch-sprachigen Handbuch zum BECS Direct Debit scheme erfahren.

Was ist BECS (NZ) Direct Debit?

BECS (NZ) Direct Debit ist das Äquivalent zum SEPA Lastschriftverfahren im Neuseeland.Sie können mehr über BECS (NZ) in unserem englisch-sprachigen Handbuch zum BECS Direct Debit scheme erfahren.

Was ist PAD?

Pre-Authorized Debit (PAD) ist das Äquivalent zum SEPA Lastschriftverfahren im Kanada.Sie können mehr über PAD in unserem englisch-sprachigen Handbuch zum PAD scheme erfahren.

Welche Währungen unterstützt GoCardless?

Wir unterstützen Zahlungen in EUR (€) sowie in Pfund (£).

Wann wird GoCardless auch außerhalb Europas verfügbar sein?

GoCardless wird noch nicht im Laufe von 2015 außerhalb Europas verfügbar sein. Wir arbeiten aber sehr hart daran in weitere Territorien zu expandieren.