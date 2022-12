COVID-19

F. Welche Maßnahmen hat GoCardless ergriffen, um die Folgen und Verbreitung des Coronavirus zu minimieren?

Wir haben vorbeugende Maßnahmen ergriffen, um unsere Mitarbeiter zu schützen und unseren Kunden weiterhin das gewohnt hohe Serviceniveau zu bieten. Zu diesen Maßnahmen gehören:

Wir haben unsere Niederlassungen überall auf der Welt am Montag, dem 16. März, geschlossen und alle Mitarbeiter bis auf Weiteres ins Homeoffice geschickt.

Absage aller Geschäftsreisen bis Ende April.

Wir haben alle externen Veranstaltungen auf Ende April verschoben, wenn sie nicht per Videokonferenz abgehalten werden können.

F. Wie stellt GoCardless die Kontinuität des Geschäftsbetriebs sicher?

Wir verfügen über stabile Prozesse und haben eine Pandemie schon vor einiger Zeit als Faktor für unsere Geschäftskontinuität in Betracht gezogen. Da unser Unternehmen vor allem auf Cloud-Tools basiert, die über das Internet aufgerufen werden können, sind wir gut aufgestellt, um die kommenden Herausforderungen ohne Einschränkungen für unsere Kunden zu meistern.

F. Welche Auswirkung hat es auf die Service Levels, wenn Mitarbeiter nicht mehr verfügbar sind?

Wir konzentrieren uns derzeit auf unsere wichtigsten Prozesse, um die Servicekontinuität in mehreren Szenarien zu gewährleisten. Das gilt u. a. auch für Situationen, in denen wichtige Mitarbeiter ausfallen. Unsere Krisen- und Managementteams treffen sich weiterhin regelmäßig, um sicherzustellen, dass wir angemessen handeln und in der Lage sind, unseren Betrieb in Echtzeit an die Entwicklung der Situation anzupassen.