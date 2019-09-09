Skip to content
Brotkrumen
Ressourcen
Das SEPA Lastschriftverfahren: Ein Handbuch

SEPA Länderliste

Timm Luebben
Autor

Zuletzt bearbeitetMai 2022Lesezeit 1 min.

SEPA (Single European Payments Area) ist ein europäisches Programm, das Händlern erlaubt, Zahlungen in Euro aus 34 Ländern und Territorien in ganz Europa zu erhalten.

Diese Anleitung enthält eine Liste der Länder und Territorien, die zum Zuständigkeitsbereich des SEPA-Lastschrift- und Überweisungsverfahrens gehören.

guides > images > sepa-countries-map

SEPA-Länder in der Europäischen Union

Euro-Länder in der Europäischen Union

Das SEPA-Lastschriftverfahren ist nun in allen Ländern der Eurozone umgesetzt:

  • Österreich

  • Belgien

  • Zypern

  • Estland

  • Finnland (Einschließlich Åland-Inseln)

  • Frankreich (Einschließlich Französisch-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint Martin (Französischer Teil), Réunion und St.Pierre und Miquelon)

  • Deutschland

  • Griechenland

  • Irland

  • Italien

  • Lettland

  • Litauen

  • Luxemburg

  • Malta

  • Niederlande

  • Portugal (Einschließlich Azoren und Madeira)

  • Slowakei

  • Slowenien

  • Spanien (Einschließlich Kanarische Inseln und Ceuta en Melilla)

Nicht-Euro-Länder in der Europäischen Union

Das SEPA-Verfahren wird derzeit neben den nationalen Lastschriftverfahren in den folgenden Nicht-Euro-Ländern angewendet. So ist es immer noch möglich, über beide Verfahren in den folgenden SEPA-Ländern Zahlungen in Euro oder in der jeweiligen Landeswährung zu erhalten:

  • Bulgarien

  • Kroatien

  • Tschechische Republik

  • Dänemark

  • Ungarn

  • Polen

  • Rumänien

  • Schweden

  • Vereinigtes Königreich (Einschließlich Gibraltar)

SEPA-Länder außerhalb der Europäischen Union

Das SEPA-Verfahren wird derzeit neben dem nationalen Lastschriftverfahren außerdem in sechs weiteren Ländern angewendet:

  • Island

  • Liechtenstein

  • Norwegen

  • Monaco

  • Schweiz

  • San Marino

SEPA-Lastschriftverfahren und GoCardless

GoCardless ist der Online-Lastschrift-Spezialist, der die Einrichtung des SEPA-Lastschriftverfahrens in ihrem Namen durchführt. Händler können ihre SEPA-Lastschriftzahlungen über unser Online-Dashboard oder die einfache REST API einziehen und verwalten.

Unsere Preisgestaltung ist einfach und transparent. Es gibt keine Einrichtungsgebühren oder andere versteckte Kosten.

GoCardless: Ein besserer Weg um SEPA-Lastschriften einzuziehen

Sparen Sie Zeit und Kosten und verbessern Sie Ihren Cashflow.

Jetzt anmeldenMehr erfahren

ZurückWas ist die SEPA-Lastschrift?
WeiterAnwendungsfälle des SEPA-Lastschriftverfahrens

Alle Kategorien

ZahlungenCashflowWachstumFinanzenGroßunternehmenBuchhaltungGoCardless

Kontakt

Kontakt

Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

Support

Hilfecenter

+44 20 8338 9540

Ist auf Ihrem Konto „GoCardless“ aufgetaucht? Klicken Sie hier

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.