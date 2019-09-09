SEPA Länderliste

Zuletzt bearbeitetMai 2022Lesezeit 1 min.
SEPA (Single European Payments Area) ist ein europäisches Programm, das Händlern erlaubt, Zahlungen in Euro aus 34 Ländern und Territorien in ganz Europa zu erhalten.
Diese Anleitung enthält eine Liste der Länder und Territorien, die zum Zuständigkeitsbereich des SEPA-Lastschrift- und Überweisungsverfahrens gehören.
SEPA-Länder in der Europäischen Union
Euro-Länder in der Europäischen Union
Das SEPA-Lastschriftverfahren ist nun in allen Ländern der Eurozone umgesetzt:
Österreich
Belgien
Zypern
Estland
Finnland (Einschließlich Åland-Inseln)
Frankreich (Einschließlich Französisch-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint Martin (Französischer Teil), Réunion und St.Pierre und Miquelon)
Deutschland
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Portugal (Einschließlich Azoren und Madeira)
Slowakei
Slowenien
Spanien (Einschließlich Kanarische Inseln und Ceuta en Melilla)
Nicht-Euro-Länder in der Europäischen Union
Das SEPA-Verfahren wird derzeit neben den nationalen Lastschriftverfahren in den folgenden Nicht-Euro-Ländern angewendet. So ist es immer noch möglich, über beide Verfahren in den folgenden SEPA-Ländern Zahlungen in Euro oder in der jeweiligen Landeswährung zu erhalten:
Bulgarien
Kroatien
Tschechische Republik
Dänemark
Ungarn
Polen
Rumänien
Schweden
Vereinigtes Königreich (Einschließlich Gibraltar)
SEPA-Länder außerhalb der Europäischen Union
Das SEPA-Verfahren wird derzeit neben dem nationalen Lastschriftverfahren außerdem in sechs weiteren Ländern angewendet:
Island
Liechtenstein
Norwegen
Monaco
Schweiz
San Marino
SEPA-Lastschriftverfahren und GoCardless
GoCardless ist der Online-Lastschrift-Spezialist, der die Einrichtung des SEPA-Lastschriftverfahrens in ihrem Namen durchführt. Händler können ihre SEPA-Lastschriftzahlungen über unser Online-Dashboard oder die einfache REST API einziehen und verwalten.
Unsere Preisgestaltung ist einfach und transparent. Es gibt keine Einrichtungsgebühren oder andere versteckte Kosten.
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