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GoCardless & Virtuagym
GoCardless vous donne le contrôle de l’encaissement des paiements de factures et d’abonnements directement depuis le compte bancaire de vos clients
40 % des factures sont impayées. Avec GoCardless, lorsqu’une facture est due, les paiements sont prélevés automatiquement pour vous éviter de devoir effectuer des relances.
Les entreprises sont payées 47 % plus rapidement avec GoCardless.
Passez 90 % moins d’heures à gérer les paiements.
Si vous utilisez des cartes, économisez jusqu’à 25 % sur les frais.
GoCardless réduit le coût total d’encaissement des paiements récurrents de 56 %.
Diminuez le stress des spéculations. Sachez exactement quand vous serez payé et voyez immédiatement si un paiement a échoué.
Prenez des décisions basées sur des revenus prévisibles.
Les entreprises préfèrent payer les factures via leur compte bancaire.
55 % des entreprises françaises sont susceptibles d’utiliser le prélèvement bancaire pour payer une facture.
Solution conçue pour les paiements récurrents – aussi bien les frais d’abonnement réguliers que les factures de montants différents à des clients réguliers.
Encaissez des paiements dans plus de 30 pays grâce au premier réseau mondial de prélèvement bancaire pour les paiements récurrents.
Utilisez les données sur les paiements récurrents pour prédire puis éviter les échecs de paiement. Vous récupérez, en moyenne, 76 % des paiements qui ont échoué.
À partir de 1% + 0,20€ par transaction, plafonné à 2€. C'est simple.
En avril, j’avais 10 000 € d’impayés. Maintenant que j’utilise l’éditeur de facture de Ohme et son intégration avec GoCardless, j’en ai 400. »
Benjamin Donteville, CEO, Scalability
Créez un compte GoCardless et connectez-le à Virtuagym. Vous pouvez faire cela depuis l’onglet Intégration de vos Paramètres dans Virtuagym, ou depuis les liens fournis sur cette page.