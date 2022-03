Unsere Partner-Integrationen

GoCardless SAS

, 23-25 Avenue Mac-Mahon , Paris , 75017 , Frankreich

GoCardless SAS, Tochtergesellschaft von GoCardless Ltd, ist von der ACPR (französische Aufsichts- und Kontrollbehörde) in Frankreich als Zahlungsdienst in der Europäischen Union autorisiert (Bankkode 17118).