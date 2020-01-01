Skip to content

Partner-Verzeichnis

Andere

GoCardless lässt sich mit einer Vielzahl von Unternehmenssoftware verbinden und macht es Ihnen so leicht, stets pünktlich bezahlt zu werden.

Powercloud
Powercloud

Werden Sie in der Cloud bezahlt

Cobot
Cobot

Ziehen Sie Zahlung für Ihren Workspace ganz einfach per Lastschrift ein

Fahrschulcockpit
Fahrschulcockpit

Bringen Sie Ihre Schule mit Lastschrift-Zahlungen auf Erfolgskurs

Förderverein Jugendmedien e.V.
Förderverein Jugendmedien e.V.

Finanzieren Sie Ihr Projekt ganz einfach per Lastschrift

Wundercoach
Wundercoach

Host seminars easily with GoCardless payments

Sie finden nicht wonach Sie suchen?

Wir fügen laufend neue Partner hinzu - lassen Sie uns wissen, wenn Sie an einer bestimmten Partner-Integration interessiert sind

Kontaktieren Sie uns

Kontakt

Kontakt

Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

Support

Hilfecenter

+44 20 8338 9540

Ist auf Ihrem Konto „GoCardless“ aufgetaucht? Klicken Sie hier

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.