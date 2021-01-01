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GoCardless für powercloud

Optimieren Sie Ihre Zahlung- und Abrechnungsprozesse

Bieten Sie Ihren Kunden moderne Online-Services und eine perfekte User Experience. Mit branchenspezifischen digitalen Lösungen von powercloud und GoCardless.

Meistern Sie die digitale Transformation

Reduzieren Sie Ihre Zahlungskosten

GoCardless senkt die Kosten für das Einziehen von Zahlungen um 56 %. GoCardless lässt sich als White-Label-Lösung in EVU-Webseiten integrieren und umfassend mit dem innovativen Abrechnungs-System von powercloud verbinden.

Verbessern Sie Ihren Cashflow

Unternehmen erhalten mit GoCardless 47 % schneller ihr Geld. EVU können alle Zahlungen direkt aus der powercloud heraus über eine API-Schnittstelle anstoßen, überwachen und optimieren. Auch etwaige Rückzahlungen am Jahresende an die Kunden lassen sich einfach initiieren.

Automatisieren Sie Ihre Zahlungsvorgänge

Die offene API von GoCardless ermöglicht einen vollständig automatisierten Prozess und eine nahtlose Integration in PowerCloud. Die Automatisierung umfasst das Auslösen der Lastschrift, die Prüfung des Zahlungsstatus in Echtzeit und die Wiederholung fehlgeschlagener Zahlungen.

Reduzieren Sie fehlgeschlagene Zahlungen

Mit GoCardless ziehen Sie 97,3% Ihrer Zahlungen erfolgreich ein. Success+ ermittelt zudem automatisch den bestmöglichen Zeitpunkt für einen erneuten Abbuchungsversuch von fehlgeschlagenen Zahlungen und hilft Ihnen so, bis zu 76% Ihrer fehlgeschlagenen Zahlungen erfolgreich einzuziehen.

60.000 Unternehmen weltweit vertrauen uns bereits

So funktioniert die Integration von powercloud und GoCardless

Schauen Sie sich das Video an und erfahren Sie, wie Sie von der Integration von  powercloud und GoCardless profitieren können.

„Große und kleine EVU werden stark von unserer Partnerschaft profitieren. Die technologische Erfahrung von GoCardless rund um den Lastschriftverkehr und unsere Abrechnungs-Expertise fließen hier perfekt zusammen.“

Marco Beicht, CEO von powercloud

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.