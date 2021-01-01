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GoCardless für powercloud
Bieten Sie Ihren Kunden moderne Online-Services und eine perfekte User Experience. Mit branchenspezifischen digitalen Lösungen von powercloud und GoCardless.
GoCardless senkt die Kosten für das Einziehen von Zahlungen um 56 %. GoCardless lässt sich als White-Label-Lösung in EVU-Webseiten integrieren und umfassend mit dem innovativen Abrechnungs-System von powercloud verbinden.
Unternehmen erhalten mit GoCardless 47 % schneller ihr Geld. EVU können alle Zahlungen direkt aus der powercloud heraus über eine API-Schnittstelle anstoßen, überwachen und optimieren. Auch etwaige Rückzahlungen am Jahresende an die Kunden lassen sich einfach initiieren.
Die offene API von GoCardless ermöglicht einen vollständig automatisierten Prozess und eine nahtlose Integration in PowerCloud. Die Automatisierung umfasst das Auslösen der Lastschrift, die Prüfung des Zahlungsstatus in Echtzeit und die Wiederholung fehlgeschlagener Zahlungen.
Mit GoCardless ziehen Sie 97,3% Ihrer Zahlungen erfolgreich ein. Success+ ermittelt zudem automatisch den bestmöglichen Zeitpunkt für einen erneuten Abbuchungsversuch von fehlgeschlagenen Zahlungen und hilft Ihnen so, bis zu 76% Ihrer fehlgeschlagenen Zahlungen erfolgreich einzuziehen.
Schauen Sie sich das Video an und erfahren Sie, wie Sie von der Integration von powercloud und GoCardless profitieren können.
„Große und kleine EVU werden stark von unserer Partnerschaft profitieren. Die technologische Erfahrung von GoCardless rund um den Lastschriftverkehr und unsere Abrechnungs-Expertise fließen hier perfekt zusammen.“
Marco Beicht, CEO von powercloud
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