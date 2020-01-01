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GoCardless für Dynamics 365 Business Central
Mit GoCardless haben Sie die Kontrolle über Ihre Zahlungen, indem Sie Rechnungen direkt von den Bankkonten Ihrer Kunden einziehen können.
GoCardless senkt die Kosten für das Einziehen von Zahlungen mit Hilfe von Konto-zu-Konto-Zahlungen. Normalerweise ⅓ der Kosten von Karten und ⅕ der Transaktionskosten von digitalen Geldbörsen.
Mit GoCardless erhalten Unternehmen ihre Zahlungen 47 %* schneller. Das automatische Einziehen von Zahlungen innerhalb von Business Central garantiert einen verbesserten Cashflow, eliminiert die Verfolgung von Zahlungen und reduziert die damit verbundenen Inkassokosten.
Fügen Sie GoCardless mithilfe unserer einfachen Anleitungen selbst über AppSource zu Ihrer Business Central-Instanz hinzu oder wenden Sie sich an Ihren Microsoft-Partner.
Das globale Lastschrift-Netzwerk von GoCardless deckt mit nur einer Plattform und einer Integration über 30 Länder und acht Lastschriftverfahren ab. Die Lastschrift ist die bevorzugte B2B- und B2C-Zahlungsmethode in einer Reihe von wichtigen Märkten**.
Sehen Sie sich an, wie GoCardless mit Dynamics 365 Business Central funktioniert.
„Wir möchten, dass unsere globalen Kunden beim Kauf von DocuSign Zugang zu einfachen und bequemen Zahlungsmethoden haben. Mit GoCardless eine der wichtigsten Zahlungsoptionen anzubieten hilft uns dabei, dies zu erreichen.“
Beverly Tu, Director of eCommerce Growth, DocuSign
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