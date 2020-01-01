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GoCardless for Chargebee
Machen Sie es sich einfach bezahlt zu werden.
Erhöhen Sie den Customer Lifetime Value mit deutlich niedrigeren Ausfallraten im Vergleich zu Kreditkarten.
Verarbeiten Sie Lastschriftzahlungen mit wettbewerbsfähigen, skalierbaren und transaktionsbasierten Preisen.
Ziehen Sie Zahlungen in der Währung Ihrer Kunden ein, die Sie in Ihrer eigenen Währung zum realen Wechselkurs abrechnen.
Behalten Sie stets den Überblick durch Echtzeit-Transparenz des Zahlungsprozesses mit Quote-to-Cash.
Sehen Sie sich das Video an und erfahren Sie, wie Sie von der Chargebee-Plattform profitieren können, um Ihre Kundenbindung und Ihren Zahlungseinzug zu verbessern.
„Die Verwendung von GoCardless hat die Anzahl der Rückbuchungen reduziert, die durch vier geteilt wurde. Außerdem werden Zahlungen jeden Monat und zum richtigen Zeitpunkt für unsere Kunden gesendet.“
Julian Balmont, CTO & Co-Founder, Zenchef