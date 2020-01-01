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GoCardless for Chargebee

Unterstützt Unternehmen bei der Abonnementverwaltung

Machen Sie es sich einfach bezahlt zu werden.

Für bessere Abonnement-Strategien und Consumer Experiences

Verringern Sie Customer Churn

Erhöhen Sie den Customer Lifetime Value mit deutlich niedrigeren Ausfallraten im Vergleich zu Kreditkarten.

Profitieren Sie von transparenten Preisen

Verarbeiten Sie Lastschriftzahlungen mit wettbewerbsfähigen, skalierbaren und transaktionsbasierten Preisen.

Ziehen Sie weltweit Zahlungen ein

Ziehen Sie Zahlungen in der Währung Ihrer Kunden ein, die Sie in Ihrer eigenen Währung zum realen Wechselkurs abrechnen.

Erhalten Sie alles aus einer Hand

Behalten Sie stets den Überblick durch Echtzeit-Transparenz des Zahlungsprozesses mit Quote-to-Cash.

70.000 Unternehmen weltweit vertrauen uns bereits

Webinar zur Umsatzrealisierung

Sehen Sie sich das Video an und erfahren Sie, wie Sie von der Chargebee-Plattform profitieren können, um Ihre Kundenbindung und Ihren Zahlungseinzug zu verbessern.

„Die Verwendung von GoCardless hat die Anzahl der Rückbuchungen reduziert, die durch vier geteilt wurde. Außerdem werden Zahlungen jeden Monat und zum richtigen Zeitpunkt für unsere Kunden gesendet.“

Julian Balmont, CTO & Co-Founder, Zenchef

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.