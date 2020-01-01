Skip to content

Partner-Verzeichnis

Dienstprogramme

Automatisieren Sie Rechnungszahlungen, indem Sie GoCardless mit Ihrer Versorgungssoftware verbinden.

Zuora
Zuora

GoCardless arbeitet mit Zuora zusammen, um Zahlungen per Lastschrift für die Subscription Economy zu ermöglichen

Beliebt

Sie finden nicht wonach Sie suchen?

Wir fügen laufend neue Partner hinzu - lassen Sie uns wissen, wenn Sie an einer bestimmten Partner-Integration interessiert sind

Kontaktieren Sie uns

Kontakt

Kontakt

Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

Support

Hilfecenter

+44 20 8338 9540

Ist auf Ihrem Konto „GoCardless“ aufgetaucht? Klicken Sie hier

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.