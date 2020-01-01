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GoCardless für Salesforce

Automatisieren Sie Ihre Quote-to-Cash-Abläufe – mit Zahlungen auf nur einer Plattform

Das Paket „GoCardless für Salesforce“ ermöglicht es Salesforce-Nutzern, den Zahlungseinzug am Fälligkeitsdatum zu automatisieren, ohne Salesforce zu verlassen.

ollständig integrierter, vollautomatisierter Zahlungseinzug aus Salesforce Billing

Senken Sie Ihre Zahlungskosten

GoCardless senkt die Kosten für die Annahme von Zahlungen um 56 %*. Durch die Nutzung von GoCardless innerhalb von Salesforce gibt es keine manuellen Abstimmungsschritte und keinen Austausch zwischen Systemen. Das bedeutet: Volle Kontrolle und volle Transparenz.

Verbessern Sie Ihren Cashflow

Unternehmen werden mit GoCardless 47 %* schneller bezahlt. GoCardless kann die Autopay-Funktion von Salesforce nutzen, um eine Zahlung automatisch am Fälligkeitsdatum der Rechnung einzuziehen. So entsteht ein 100 % berührungsloser Zahlungsprozess, der einen verbesserten Cashflow garantiert, verspätete Zahlungen eliminiert und die damit verbundenen Inkassokosten reduziert.

Bieten Sie Zahlungsflexibilität

Erweitern Sie die Funktionalität von Salesforce Billing durch die Nutzung von GoCardless. Bieten Sie Ihren Kunden mit der Erstellung maßgeschneiderter Zahlungspläne für eine einzelne Rechnung mehr Flexibilität bei der Zahlungsweise.

Profitieren Sie von einer globalen Lösung

Greifen Sie auf das globale Netzwerk von GoCardless zu, das über 30 Länder und acht Lastschriftverfahren auf einer Plattform und in nur einer Integration verbindet. Die Lastschrift ist die bevorzugte B2B- und B2C-Zahlungsmethode in vielen wichtigen Märkten.**

70.000 Unternehmen weltweit vertrauen uns bereits

So funktioniert’s

Erfahren Sie, wie GoCardless mit Salesforce Billing funktioniert.

„Wir sehen in GoCardless einen starken Partner, der uns dabei unterstützt, unseren Kunden das Leben so einfach wie möglich zu machen.“

Mauro Bartoletti Head of Digital Programs, Epson Europe

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Vollständig integriert, vollständig automatisiert, geschaffen für wiederkehrende Zahlungen.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.