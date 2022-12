Website - Nutzungsbedingungen

GoCardless ermöglicht es Händlern unter anderem, Zahlungen ihrer Kunden über wiederkehrende Zahlungsmethoden (z. B. Lastschriftverfahren) einzuziehen.

Die GoCardless Website Terms of Use liegt in englischer Sprache vor; durch die Nutzung der Dienstleistungen von GoCardless erklären Sie, dass Sie die GoCardless Website Terms of Use gelesen und verstanden haben – und dass Sie mit der Wahl der Sprache einverstanden sind.