Vereinbarung für GoCardless-Integrationspartner

GoCardless ermöglicht es Händlern unter anderem, Zahlungen ihrer Kunden über wiederkehrende Zahlungsmethoden (z. B. Lastschriftverfahren) einzuziehen. Die hier vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, ergänzt um die gültigen örtlichen zusätzlichen Vereinbarungen, legen die Bedingungen der Vereinbarung („Vereinbarung") zwischen „Ihnen“ (dem Händler) und GoCardless für die von GoCardless angebotenen Zahlungsdienstleistungen fest. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unserer Website abrufbar, Sie können auch jederzeit ein Exemplar von uns anfordern.

Die Integration Partner Agreement (Vereinbarung) liegt in englischer Sprache vor; durch die Nutzung der Dienstleistungen von GoCardless erklären Sie, dass Sie die Vereinbarung gelesen und verstanden haben – und dass Sie mit der Wahl der Sprache einverstanden sind.

Alle zwischen Ihnen und Ihren Kunden bestehenden Verträge über die Lieferung von Waren und Dienstleistungen sind von diesem Vertrag nicht berührt. GoCardless ist nicht an den von Ihnen angebotenen Dienstleistungen und Produkten beteiligt; alle zwischen Ihnen und Ihren Kunden bestehenden Streitigkeiten sind zwischen Ihnen und Ihren Kunden zu klären. Sollte es Probleme mit den Dienstleistungen oder der Lieferung von Produkten geben, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen, dann liegt es allein in Ihrer Verantwortung, diese Probleme zu lösen.

GoCardless kann nicht auf Wunsch Ihrer Kunden Erstattungen für Waren oder Dienstleistungen, die Sie Ihrem Kunden gegenüber erbracht (oder nicht erbracht) haben, leisten. Wir können jedoch Rückzahlungen an Ihre Kunden in Ihrem Namen vornehmen, sofern Sie uns den Auftrag hierzu erteilen und Ihr GoCardless-Konto über diese Funktion verfügt. Storniert Ihr Kunde eine Zahlung rechtsgültig und im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zahlungssysteme, mit denen GoCardless arbeitet, dann müssen Sie selbst mit Ihrem Kunden die Ihnen gegenüber bestehende Verpflichtung zur Zahlung klären.