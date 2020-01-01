Globales Wachstum motiviert Deel, sein Zahlungsangebot zu vergrößern

Das schnell wachsende FinTech-Unternehmen Deel modernisiert die Arbeitswelt, indem es die Beauftragung von Auftragnehmern und die Einstellung von Mitarbeitern weltweit vereinfacht. Deels Kunden zahlen in einer Währung in die Plattform ein und das Unternehmen bezahlt dann ihre Mitarbeiter und Auftragnehmer gemäß den jeweiligen Arbeitsgesetzen und Steuervorschriften vor Ort.

Diese Lösung ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, weltweit Mitarbeiter einzustellen. Das vergrößert immens den verfügbaren Talentpool und bietet Arbeitnehmern ganz neue Perspektiven. „Ohne Deel müssten Unternehmen überall dort, wo sie Mitarbeiter einstellen wollen, juristische Personen gründen und alle Compliance- und Regulierungsanforderungen erfüllen – das ist unglaublich aufwendig“, so Courtney Chin, Director of FinTech Ops bei Deel.

Deel hat diesen Aufwand durch einen einzigen nahtlosen Prozess ersetzt. Seine Plattform verfügt über eine hervorragende Benutzeroberfläche und kann Zahlungen an Mitarbeiter und Auftragnehmer in über 150 Ländern vereinfachen und automatisieren. Dabei spielt eine breite Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten für die Kunden eine wichtige Rolle. Sie müssen jedoch auch zuverlässig funktionieren, da sie ein wichtiger Pfeiler des Geschäftsmodells des Unternehmens sind.

Deshalb hat Deel sich für GoCardless als globalen Partner für Lastschriftzahlungen entschieden.

Fehlerfreie Zahlungen in Echtzeit bilden die Grundlage von Deels Geschäftsmodell

Als die Welt im Zuge der Coronapandemie ins Homeoffice wechselte, begann für Deel eine Zeit des schnellen Wachstums – das sich bis heute nicht verlangsamt hat.

„Wir wachsen unglaublich schnell von Monat zu Monat“, so Courtney. „Im Laufe der Pandemie haben immer mehr Unternehmen ihre Einstellung zum Homeoffice geändert und Deel bietet ihnen jetzt hetzt die Möglichkeit, potenzielle Mitarbeiter zu erreichen, an die sie früher gar nicht gedacht haben.“

Da Deel begann, auf immer mehr Märkte einzutreten, brauchte es dringend einen Partner mit zuverlässigen, stabilen und automatisierten Lösungen, die die Zahlungspräferenzen der Kunden unterstützen und gleichzeitig zuverlässig und pünktlich Gelder einziehen – und GoCardless erfüllte alle Erwartungen.

„Der fehlerfreie, schnelle Zahlungseingang auf der Plattform ist sehr wichtig, damit die Menschen pünktlich bezahlt werden“, so Courtney. „Mit GoCardless können unsere Kunden uns eine Einzugsermächtigung erteilen, sodass wir Zahlungen optimal planen können. GoCardless ist das Herzstück unserer beliebten Autopay-Funktion, mit der unsere Kunden Zeit sparen, weil sie nicht alle Rechnungen manuell genehmigen und überprüfen müssen.

Im Vergleich zu anderen Zahlungsmethoden wie kundenseitigen Banküberweisungen ist dieser Ablauf wesentlich angenehmer.

Courtney erzählt weiter: „Banküberweisungen sind definitiv nicht ganz optimal. Der Kunde muss sie über seine Bankplattform auslösen und manuell die Daten eingeben. Und das ist sehr fehleranfällig. GoCardless ist viel berechenbarer als Banküberweisungen. Die Zahlungen werden über die API eingezogen, die zudem einen guten Überblick über den Zahlungsstatus und die zugeordneten Kundenrechnungen bietet. Das ist sowohl für Deel als auch unsere Kunden wesentlich besser.

„Bei der Analyse der fehlgeschlagenen Zahlungen haben wir festgestellt, dass die Ausfallrate von GoCardless weit unter dem Durchschnitt aller unserer Methoden liegt. Wir gehen davon aus, dass die Ausfallrate in unserem Unternehmen insgesamt weiter sinken wird, je mehr Kunden sich für GoCardless entscheiden. Mit GoCardless ist auch der Cashflow besser kalkulierbar. Wir müssen weniger verspätete Zahlungen kompensieren, sodass wir unsere Zeit und unser Geld vermehrt in unser weiteres globales Wachstum investieren können.

Die meisten Kunden von Deel bevorzugen USD-Zahlungen per ACH-Lastschrift. Das ist nur eines von zahlreichen globalen Lastschriftschemen, die GoCardless unterstützt und mit denen der Anbieter die weltweite Expansion des Unternehmens ermöglicht.

GoCardless hat seine Zuverlässigkeit schon mit einigen Lastschriftschemen unter Beweis gestellt und daher freuen wir uns jetzt darauf, demnächst BACS im Vereinigten Königreich, SEPA für einen großen Teil Europas und BECS für australische Dollar anzubieten.

Musik in den Ohren des Operations Teams

Die Deel-Plattform ist für Effizienz, Reibungslosigkeit, Kalkulierbarkeit und Zuverlässigkeit optimiert. Courtney weiß zu schätzen, dass GoCardless diese Anforderungen voll und ganz erfüllt und gleichzeitig eine hervorragende Eigenschaft hat, die alle Operations Teams loben: Der Anbieter ist ein zuverlässiger Partner.

„Die Zahlung mit GoCardless fördert die nahtlose Kundenerfahrung, die wir anstreben. Das Team geht auf unsere Bedürfnisse ein und die gesamte Lösung bietet uns einen großen Mehrwert. Mit einem Wort: Es funktioniert einfach“, freut sie sich.

„Wir können die meisten Probleme selbst lösen, haben aber für zusätzliche Sicherheit auch das GoCardless Premium-Kundenerfolgs-Paket abgeschlossen. Im Vergleich zu einigen anderen Zahlungsanbietern haben wir mit GoCardless keine nennenswerten Probleme. Die Lösung lässt sich mit wenig Aufwand betreiben und das ist Musik in den Ohren unserer Operations Teams.“