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Open banking
Open Banking-Konnektivität trifft Zahlungskompetenz: Für die Bewältigung neuer Herausforderungen mit Open Banking-Funktionen der nächsten Generation.
Hiroki Takeuchi, CEO und Duncan Barrigan, CPO bei GoCardless diskutieren über Open Banking und Zahlungen.
Hiroki Takeuchi, CEO, GoCardless
Nordigen ist eine Freemium Open Banking Plattform, die Zugang zu Open Banking Daten und hochwertigen Dateneinblicken bietet. Die API von Nordigen stellt eine Verbindung zu über 2.300 Banken in Großbritannien und Europa her und bedient Fintech-Unternehmen und Entwickler in 31 Ländern. Nordigen ist ein lizenzierter Account Information Service Provider (AISP), der von der Finanz- und Kapitalmarktkommission Lettlands reguliert wird und in 31 europäischen Ländern zugelassen ist.
Im April 2023 wurde das Produkt von Nordigen unter dem Namen GoCardless Bank Account Data neu aufgelegt.
Mit Open Banking erleben wir einen einmaligen technologischen Wandel, der einen Markt im Wert von über 400 Milliarden Dollar geschaffen hat. Wir haben schon früh erkannt, dass diese Technologie den Zahlungsverkehr in den kommenden Jahrzehnten bestimmen wird. Darum haben wir in den letzten 18 Monaten, als Teil unserer Vision, unseren Fokus auf Open Banking gelegt.
Diese Akquisition bringt uns auf die nächste Stufe mit modernster Open Banking-Konnektivität. Damit können wir jedem Unternehmen, das die Vorteile von Open Banking nutzen möchte, erstklassige Produkte für Zahlungen und Daten anbieten.
Diese Akquisition wird uns dabei helfen, die besten Bankzahlungs- und Open Banking-Produkte auf dem Markt anzubieten. Die hauseigene Open Banking-Konnektivität wird uns helfen, Zahlungsfunktionen wie Instant Bank Pay und Verified Mandates zu verbessern und schneller in mehr Märkten einzuführen sowie neue Produkte und Funktionen zu entwickeln.
Unsere Kunden werden auf das aktuelle Angebot von Nordigen zugreifen können, einschließlich des kostenlosen Zugangs zu den Open Banking-Daten von Account Information Services (AIS) und des Premium-Zugangs zu den erweiterten Datenprodukten von Nordigen, um aus diesen Daten bessere Insights zu gewinnen.
Unsere Vision ist es, das weltweite Bankenzahlungsnetzwerk zu werden – und wir glauben, dass Open Banking eine wichtige Voraussetzung dafür ist. Deshalb haben wir in den letzten 18 Monaten unseren Fokus auf diesen Bereich gelegt und Open Banking-Funktionen auf den Markt gebracht, die Händlern helfen, ihre Zahlungsstrategie zu optimieren.
Diese Akquisition bringt uns auf das nächste Level. Wir können jetzt kostenlose, hochmoderne Open Banking-Konnektivität mit fundiertem Fachwissen im Zahlungsverkehr kombinieren. Das bedeutet, dass wir jetzt jedem Entwickler, Partner oder Fintech-Unternehmen Open Banking-as-a-Service anbieten und Open Banking-Daten nutzen können, um unser zentrales Zahlungsangebot zu verbessern.
Im Gegensatz zu allen anderen auf dem Markt glauben wir, dass einfache Open Banking-Daten ein Baustein für bessere Finanzdienstleistungen sind und kostenlos sein sollten. Nordigen hat mit diesem Freemium-Ansatz Pionierarbeit geleistet, indem sie den kostenlosen Zugang mit Produkten mit zusätzlichem Mehrwert kombiniert haben, um Nutzern zu helfen, die bestmöglichen Insights aus den Daten für ihren Anwendungsfall zu gewinnen. Wir freuen uns darauf, dieses Modell zu übernehmen und zu skalieren, um Entwicklern, Partnern oder Fintechs dabei zu helfen, Open Banking-Daten zu nutzen, um Probleme von Kunden zu lösen.
Die Transaktion wurde am 18. Juli 2022 abgeschlossen.
Das Nordigen Produkt ist nun relaunched als GoCardless Bank Account Data. Falls Sie die von Ihnen gewünschte Information auf unserer Website nicht finden können, kontaktieren Sie uns einfach und wir helfen Ihnen gerne weiter.