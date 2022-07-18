Nordigen ist eine Freemium Open Banking Plattform, die Zugang zu Open Banking Daten und hochwertigen Dateneinblicken bietet. Die API von Nordigen stellt eine Verbindung zu über 2.300 Banken in Großbritannien und Europa her und bedient Fintech-Unternehmen und Entwickler in 31 Ländern. Nordigen ist ein lizenzierter Account Information Service Provider (AISP), der von der Finanz- und Kapitalmarktkommission Lettlands reguliert wird und in 31 europäischen Ländern zugelassen ist.

Im April 2023 wurde das Produkt von Nordigen unter dem Namen GoCardless Bank Account Data neu aufgelegt.