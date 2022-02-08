GoCardless wird zum Einhorn und erhält 312 Millionen US-Dollar für Wachstum im Open Banking

Neue Investition durch Permira Growth Opportunities Fonds und BlackRock Private Equity Partners bewertet GoCardless mit 2,1 Milliarden US-Dollar.

Die Investition folgt auf einen schnellen Start im Bereich Open Banking und wird dazu verwendet, Konto-zu-Konto-Zahlungen zu verdoppeln und ein globales Netzwerk für Bankzahlungen aufzubauen, das mit Karten konkurriert.

Michael Rouse, ehemaliger Chief Commercial Officer bei Klarna, wird zum Vorstand ernannt und Koen Köppen, Chief Technology Officer bei Klarna und Vorstandsmitglied von Mollie, wird unabhängiger Director.

London, 08. Februar 2022 – GoCardless, ein weltweit führendes Fintech für direkte Bankzahlungen, erhält 312 Millionen US-Dollar in seiner Series-G-Finanzierungsrunde. Mit einer Bewertung von 2,1 Milliarden US-Dollar wird es damit zum neuesten Tech-Einhorn in Europa und UK.

Die Finanzierungsrunde wird von Permira angeführt. Der Investor verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Unterstützung erstklassiger Zahlungsverkehrs- und Finanzsoftware-Unternehmen wie Klarna, Clearwater Analytics und Carta. Der neue Investor BlackRock Private Equity Partners beteiligte sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde. Die Finanzierung wird es GoCardless ermöglichen, seine wachsende Marktposition im Open-Banking-Bereich durch Produkt- und geografische Expansion weiter voranzutreiben, um das weltweit führende Netzwerk für direkte Bankzahlungen zu werden.

GoCardless wickelt jährlich Transaktionen im Wert von mehr als 25 Milliarden US-Dollar für über 70.000 Unternehmen auf der ganzen Welt ab, darunter DocuSign, Klarna, TripAdvisor und Epson. Seit der letzten Finanzierungsrunde im Dezember 2020 wurde die Unternehmensbewertung mehr als verdoppelt. Die Anzahl der Mitarbeiter stieg um 85 Prozent. GoCardless hat seine Investitionen in die Entwicklung von Open-Banking-Produkten erhöht und Instant Bank Pay auf den Markt gebracht: eine neue Möglichkeit, einmalige Bank-zu-Bank-Zahlungen über Open Banking einzuziehen. Seitdem hat das Unternehmen bereits Tausende Händler in Großbritannien und Europa bei der Abwicklung von Einmalzahlungen im Wert von mehreren Millionen Dollar unterstützt.

Klarna hat sich vor kurzem für GoCardless entschieden, um seinen mehr als 21 Millionen Kunden in den USA Zahlungen per Bankeinzug anzubieten. Um auf dem Markt zu expandieren, nutzt Klarna die Erfahrung von GoCardless im Bereich Konto-zu-Konto-Zahlungen. Darüber hinaus haben PayPal und GoCardless eine strategische Vereinbarung unterzeichnet, die GoCardless zum Partner für Lastschriftzahlungen bei PayPal macht. PayPal-Händler werden bald die Möglichkeit haben, ihren Kunden zusätzliche Bankzahlungs-Optionen anzubieten, da die Verbraucher immer mehr Auswahlmöglichkeiten im Checkout wünschen.

Hiroki Takeuchi, Mitgründer und CEO von GoCardless, sagt: „Der Einzug von Open Banking ist ein einmaliger Generationenwechsel, der die Art und Weise, wie wir auf der ganzen Welt zahlen, verändern wird. Ich freue mich, Partner wie Permira und BlackRock Private Equity Partners an Bord zu haben, die uns mit ihrer globalen Ausrichtung und technologischen Expertise beim Aufbau eines Netzwerks für direkte Bankzahlungen unterstützen. Das Zahlungsnetzwerk wird den freien Zahlungsverkehr ohne Karten, Verfallsdaten oder zusätzliche Kosten ermöglichen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen und unseren neuen Vorstandsmitgliedern, um die zukünftige Entwicklung von GoCardless voranzutreiben.”

Alberto Riva, Principal bei Permira, fügt hinzu: „Wir glauben, dass GoCardless einzigartig positioniert ist, um durch die Nutzung von Open Banking ein globaler Champion im Bereich Konto-zu-Konto-Zahlungen zu werden. Wir freuen uns, Hiroki und sein exzellentes Team dabei zu unterstützen, weiterhin Innovationen zu entwickeln und erstklassige Lösungen anzubieten, die ein günstigerer, schnellerer und sicherer Weg sind, Zahlungen weltweit einzuziehen.“

Mit der Finanzierungsrunde wird GoCardless auch seinen Vorstand um weitere Technologie- und Zahlungs-Experten erweitern. Michael Rouse, ehemaliger Chief Commercial Officer bei Klarna, tritt dem Vorstand bei und Koen Köppen, Chief Technology Officer bei Klarna und Vorstandsmitglied von Mollie wird unabhängiger Director.

GoCardless baut auf jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der direkten Bankzahlungen auf. Das Unternehmen wird seinen Fokus erweitern, um sowohl wiederkehrende als auch einmalige Zahlungen zu ermöglichen, und seine internationale Expansion fortsetzen. Darüber hinaus wird es sein 'Bank Pay'-Netzwerk für andere Zahlungsdienstleister öffnen, die seine Technologie und Plattform nutzen wollen.

J.P. Morgan Securities PLC fungierte als alleiniger Vermittler bei dieser Finanzierungsrunde. Goldman Sachs International fungierte als Finanzberater für Permira.

Hinweise für Redakteure

Der erste Abschluss in Höhe von 192 Millionen US-Dollar ist erfolgt. Es wird erwartet, dass die Runde vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen im Laufe des Jahres vollständig abgeschlossen sein wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Linda Yang, Head of PR, GoCardless lyang@gocardless.com, +44 (0)7533 575155

PSM&W Kommunikation (GoCardless DACH) Verena Berghof, gocardless@psmw.de, +49 69 970705-12

Über GoCardless

GoCardless ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für direkte Bankzahlungen. GoCardless erleichtert es Unternehmen, sowohl wiederkehrende als auch einmalige Zahlungen direkt von den Bankkonten der Kunden mittels Lastschrift und Open Banking einzuziehen. Das globale Zahlungsnetzwerk und die Technologieplattform von GoCardless vereinfachen die Zahlungsabwicklung für 70.000 Unternehmen weltweit – von multinationalen Konzernen bis hin zu Kleinunternehmen. Jedes Jahr wickelt GoCardless Zahlungen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar in mehr als 30 Ländern ab. Mit Hauptsitz in UK hat GoCardless vier weitere Niederlassungen in Australien, Deutschland, Frankreich und den USA. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://gocardless.com/de-de/ und folgen Sie auf Twitter @GoCardlessDACH und Linkedin GoCardless DACH.

©2022 GoCardless Ltd. Alle Rechte vorbehalten. GoCardless ist eine eingetragene Marke von GoCardless Ltd. in mehreren Ländern. Die oben erwähnten Marken Dritter sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Sofern nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet, sollte nichts in dieser Pressemitteilung als das Gegenteil oder als Genehmigung, Unterstützung oder Sponsoring durch Dritte von GoCardless Ltd. oder irgendeinem Aspekt dieser Pressemitteilung ausgelegt werden.

Über Permira

Permira ist eine globale Investmentgesellschaft, die erfolgreiche Unternehmen mit Wachstums-Ambitionen unterstützt. Das 1985 gegründete Unternehmen berät Fonds mit einem verwalteten Vermögen von rund 65 Mrd. US-Dollar (58 Mrd. Euro) und tätigt langfristige Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen. Die Permira-Fonds haben rund 300 Private-Equity-Investitionen in vier Schlüsselsektoren getätigt: Technologie, Konsumgüter, Dienstleistungen und Gesundheitswesen. Die Permira-Fonds können auf eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei Investitionen im Technologiesektor zurückblicken: Sie haben 18,7 Milliarden US-Dollar in 67 Unternehmen in den Bereichen Enterprise Cloud, SaaS, FinTech und Online-Marktplätze investiert. Permira beschäftigt über 350 Mitarbeiter in 15 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien.

Die Permira Growth Opportunities (PGO) Strategie unterstützt bahnbrechende und marktführende Unternehmen auf ihrem Weg zum nächsten Level. Die PGO-Fonds haben bereits einige der größten und am schnellsten wachsenden Internet- und Technologieunternehmen weltweit unterstützt, darunter Klarna, Carta, Clearwater Analytics, Mirakl, GWI, Zwift, AllTrails, G2, Relativity, Minted, Catawiki, Safti, Nexthink, Sysdig und FullStory. Permira Growth Opportunities schloss seinen zweiten Fonds im Dezember 2021 mit 4 Mrd. USD.