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Réduisez le taux de résiliation

30 % de vos résiliations sont involontaires et résultent de paiements échoués. Avec GoCardless, optimisez la réussite de vos paiements et fidélisez vos clients sur le long terme.

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30 % de vos résiliations sont involontaires

La résiliation est une préoccupation majeure pour toutes les entreprises. 30 % de ces résiliations sont involontaires, et sont généralement dues à des paiements par carte bancaire qui échouent. De tels échecs surviennent lorsqu’une carte est perdue ou volée, lorsqu’elle expire, ou lorsque la banque du client rejette le paiement. Les paiements par carte bancaire échouent dans 10 à 15 % de toutes les transactions.

20 à 40 % de vos résiliations sont en fait sans fondement, car résultant de cartes de crédit refusées, expirées ou suspendues.

Patrick Campbell, co-fondateur et PDG, ProfitWell

Diminuez le taux d'échec de paiement à 0,5 %

Le taux d'échec de paiement moyen de GoCardless à la première demande est de seulement 2,5 %. Allez encore plus loin dans l’optimisation de vos paiements en utilisant Success+ pour relancer intelligemment les paiements qui échouent.

Un prélèvement des paiements de type « pull »

GoCardless est axé autour du prélèvement bancaire, un mode de paiement banque à banque de type « pull » qui permet aux entreprises de prélever les paiements directement sur le compte bancaire de leurs clients.

Un faible taux d’échec

Avec GoCardless, environ 97,5 % des paiements sont prélevés avec succès dès la première demande. Grâce aux notifications en temps réel, vous avez immédiatement connaissance des paiements qui échouent et vous pouvez réagir dans la foulée.

Relances intelligentes

Détendez-vous et laissez Success+ relancer intelligemment les paiements auprès de chaque client au meilleur moment pour les encaisser. Recouvrez jusqu'à 76 % des paiements échoués.

Optimisez vos paiements avec Success+

Success+ fait le gros du travail, identifie le moment le plus adéquat pour relancer un paiement, et suit les paiements qui ont été prélevés avec succès. 89 % des entreprises déclarent que Success+ leur fait gagner du temps.

En savoir plus

Des pages de paiement totalement personnalisables

Offrez à vos clients une expérience de paiement de marque transparente et convaincante dès le début de votre relation d’affaires.

Nous avons un taux d’échec de paiement de seulement 0,4 %, et beaucoup d’entre eux sont corrigés instantanément lors de la nouvelle tentative de paiement.

Damian Clements, directeur financier, Yorkshire Energy

« La mise en ligne a été totalement fluide »

Le British Journal of Photography est un célèbre magazine sur la photographie qui compte plus de 4000 abonnés mensuels aux quatre coins du monde. En utilisant GoCardless, le BJOP a pu augmenter son taux de renouvellement de 60 à 90 %, et a transformé son offre en ligne en un modèle d’abonnement de bout en bout.

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Plus de 100 000 entreprises nous font confiance

  • Un gain de temps et de productivité

    "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

  • Optimisation de la trésorerie

    “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

  • Réduction du churn

    “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

  • Taux de paiement optimisé

    “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

  • Fidélisation des clients

    “GoCardless nous a permis d’avancer très vite et de nous concentrer sur notre lancement.”

Comment GoCardless peut-il aider votre entreprise ?

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.