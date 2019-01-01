Réduisez le taux de résiliation

La résiliation est une préoccupation majeure pour toutes les entreprises. 30 % de ces résiliations sont involontaires, et sont généralement dues à des paiements par carte bancaire qui échouent. De tels échecs surviennent lorsqu’une carte est perdue ou volée, lorsqu’elle expire, ou lorsque la banque du client rejette le paiement. Les paiements par carte bancaire échouent dans 10 à 15 % de toutes les transactions.