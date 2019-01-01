Réduisez le taux de résiliation

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30 % de vos résiliations sont involontaires et résultent de paiements échoués. Avec GoCardless, optimisez la réussite de vos paiements et fidélisez vos clients sur le long terme.
La résiliation est une préoccupation majeure pour toutes les entreprises. 30 % de ces résiliations sont involontaires, et sont généralement dues à des paiements par carte bancaire qui échouent. De tels échecs surviennent lorsqu’une carte est perdue ou volée, lorsqu’elle expire, ou lorsque la banque du client rejette le paiement. Les paiements par carte bancaire échouent dans 10 à 15 % de toutes les transactions.
20 à 40 % de vos résiliations sont en fait sans fondement, car résultant de cartes de crédit refusées, expirées ou suspendues.
Patrick Campbell, co-fondateur et PDG, ProfitWell
Le taux d'échec de paiement moyen de GoCardless à la première demande est de seulement 2,5 %. Allez encore plus loin dans l’optimisation de vos paiements en utilisant Success+ pour relancer intelligemment les paiements qui échouent.
GoCardless est axé autour du prélèvement bancaire, un mode de paiement banque à banque de type « pull » qui permet aux entreprises de prélever les paiements directement sur le compte bancaire de leurs clients.
Avec GoCardless, environ 97,5 % des paiements sont prélevés avec succès dès la première demande. Grâce aux notifications en temps réel, vous avez immédiatement connaissance des paiements qui échouent et vous pouvez réagir dans la foulée.
Détendez-vous et laissez Success+ relancer intelligemment les paiements auprès de chaque client au meilleur moment pour les encaisser. Recouvrez jusqu'à 76 % des paiements échoués.
Success+ fait le gros du travail, identifie le moment le plus adéquat pour relancer un paiement, et suit les paiements qui ont été prélevés avec succès. 89 % des entreprises déclarent que Success+ leur fait gagner du temps.
Offrez à vos clients une expérience de paiement de marque transparente et convaincante dès le début de votre relation d’affaires.
Nous avons un taux d’échec de paiement de seulement 0,4 %, et beaucoup d’entre eux sont corrigés instantanément lors de la nouvelle tentative de paiement.
Damian Clements, directeur financier, Yorkshire Energy
Le British Journal of Photography est un célèbre magazine sur la photographie qui compte plus de 4000 abonnés mensuels aux quatre coins du monde. En utilisant GoCardless, le BJOP a pu augmenter son taux de renouvellement de 60 à 90 %, et a transformé son offre en ligne en un modèle d’abonnement de bout en bout.
Comment GoCardless peut-il aider votre entreprise ?
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