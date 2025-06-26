Commerçants
Nos pratiques en matière de protection de la vie privée pour les personnes qui utilisent GoCardless afin de recevoir des paiements au titre de leurs biens et services.
Qui est GoCardless ?
GoCardless fournit les technologies et d’autres services qui aident les commerçants du monde entier à traiter les paiements liés à leurs biens et services. Le responsable du traitement de vos données est : GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France.
Nous fournissons des services de paiement aux commerçants:
Collecte de fonds auprès de vos clients
Envoi de fonds (cela peut être à vous, à vos clients, à des fournisseurs ou à
des tiers)
Fonctionnalités d’analyse des données de paiements
Nous proposons des fonctionnalités essentielles dans le cadre de nos services, par
exemple l’utilisation du tableau de bord, l’ouverture et gestion des comptes sur
lesquels vous pouvez être payé, envoi et transfert de fonds, l’affichage de
l’historique des transactions et du statut des paiements, et l’intégration avec les
partenaires.
Nous utilisons les données d'identification, de contact, d'utilisation, de connexion et de diligence requise pour nous conformer aux lois contre le blanchiment d'argent et aux obligations de diligence requises.
Nous sommes légalement tenus d’effectuer des contrôles préalables auprès de nos commerçantset d’empêcher le blanchiment d’argent ou toutes autres activités illégales. Nous vérifions l’identité des commerçants potentiels et actuels ainsi que celle de leurs employés et propriétaires bénéficiaires. Nous sommes susceptibles d’effectuer des contrôles de référence ou de crédit, et de vérifier les antécédents de vos employés ainsi que les entreprises avec lesquelles vous entretenez des relations. Le cas échéant, nous sommes susceptibles de consulter votre casier judiciaire, de vérifier si votre nom apparaît sur des listes de sanctions ou dans des recherches sur des supports qui révéleraient des résultats défavorables, et pour vérifier si vous avez des liens avec des personnes exposées politiquement. Nous accédons à ces informations conformément aux lois applicables dans le pays où vous opérez (par exemple, les lois américaines sur les données biométriques).
La technologie nous permet de prendre des décisions automatisées concernant le blanchiment d’argent et le crime financier.
Nous utilisons des données d’identification, de contact et liées au transactions pour communiquer avec vous.
Nous envoyons des courriers électroniques concernant nos services, nous vous prévenons de tout changement apporté à nos services et nous échangeons avec vous pour vous fournir un service à la clientèle. Sauf dans le cas où vous nous demanderiez de ne pas le faire, nous promouvrons également nos services auprès de vous, vous ferons part de nouvelles et d’actualités concernant notre secteur et vous contacterons lorsque nous organisons des événements ou participons à des événements. Nous suivons également les taux d’ouverture et mesurons l’efficacité de nos communications.
En savoir plus sur nos pratiques marketing et la façon dont les cookies sont utilisés pour appuyer ces activités.
Nous utilisons des données d'identification, de contact, financières, de transaction, d'utilisation, de connexion et de diligence requise pour surveiller et prévenir la fraude et l'utilisation non autorisée de nos services.
Nousanalysons les interactions entre les commerçants et GoCardless afin de garantir que nos commerçants utilisent nos services de manière licite. Nous évaluons si vos activités correspondent aux modèles de comportements frauduleux antérieurs.
Nous vérifions si les commerçants sont authentiques et sommes susceptibles de bloquer les transactions ou de suspendre les comptes que nous soupçonnons d’être frauduleux ou contraires à nos conditions.
La technologie nous permet de prendre des décisions automatisées concernant la fraude et toute utilisation non autorisée. En savoir plus sur nos outils de prévention de la fraude.
Nous utilisons des données d'identification, de contact, de transaction et de connexion pour comprendre ce que les commerçants pensent de nos services.
Nous essayons de comprendre ce que les commerçants pensent de nos services afin de pouvoir résoudre les problèmes et d’apporter des améliorations. Nous envoyons des enquêtes aux commerçants et utilisons d’autres outils pour obtenir des commentaires et évaluer leur engagement.
Nous utilisons les données d'identification, de contact, financières, d'utilisation, de transaction et de connexion pour améliorer nos services.
Nous analysons la façon dont les personnes utilisent notre site et nos services afin de pouvoir améliorer nos services et développer de nouveaux produits ou fonctionnalités. Par exemple, nous sommes susceptibles d’utiliser des données à caractère personnel et d’autres observations pour rendre notre tableau de bord plus facile à utiliser ou rendre nos modèles d’apprentissage automatique plus précis.
Nous utilisons les données d'identification, de contact, financières, de transaction, de connexion et de diligence raisonnable pour protéger nos droits et intérêts légaux.
Si nous pensons que cela est nécessaire afin de protéger nos droits et intérêts légaux ainsi que les intérêts d’autrui, nous utilisons les données à caractère personnel en lien avec toutes réclamations juridiques, à des fins de conformité, à des fins réglementaires et d’audit et en lien avec l’acquisition, la fusion ou la vente de toute entreprise.
Dans certaines situations exceptionnelles, il est possible que nous soyons légalement tenus de fournir des données à caractère personnel aux forces de l’ordre, à des tribunaux ou à d’autres entités en lien avec des réclamations et d’autres litiges.
Quelles données à caractère personnel utilisons-nous ?
Lorsque vous créez et utilisez un compte GoCardless, nous collectons des données à caractère personnel vous concernant et concernant les employés, administrateurs, fiduciaires ou propriétaires bénéficiaires de votre société. Lesdites données comprennent :
Des données d’identification, telles que les noms, intitulés de poste, dates de naissance, nationalités, pièces d’identité émises par le gouvernement (par exemple, un passeport ou permis de conduire) ainsi que les noms d’utilisateur et mots de passe.
Des coordonnées, telles que des adresses électroniques, numéros de téléphone, adresses postales, le nom de la société ou organisation, le pays et la langue.
Des données financières, telles que le code guichet, le numéro de compte bancaire ainsi que le nom et l’adresse du titulaire du compte.
Des données de transaction, telles que les noms des parties prenant part à la transaction, une description de la transaction, les montants des paiements ainsi que les appareils et modes de paiement utilisés pour mener à bien les transactions.
Les informations d’utilisation, telles que la manière dont vous saisissez des données sur nos sites et services, le temps que cela prend et si vous avez ouvert un e-mail ou cliqué sur un lien. Pour collecter ces données, nous utilisons des cookies et d’autres technologies de suivi.
Données de connexion, telles que le type d’appareil que vous utilisez pour accéder à nos services, le système d’exploitation et la version, les identifiants de l’appareil, des informations liées au réseau, les journaux de connexion, votre adresse IP et votre position.
Des données liées au contrôle préalable : Vérification d’identité, contrôle des antécédents et des références en matière de crédit (par exemple Onfido, LexisNexis ou Creditsafe) auprès d’établissements financiers (tels que nos partenaires bancaires), sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn ou auprès d’autres sources publiques.
Si vous avez une question ou un problème
Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (help@gocardless.com) pour toute question, pour exercer vos droits ou pour connaître vos choix en ce qui concerne nos pratiques en matière de protection de la vie privée.
Si nous ne pouvons pas résoudre votre problème ou si vous pensez qu’une violation a pu être commise, vous pourriez avoir le droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité responsable de la protection des données ou de tout autre organisme de réglementation à l’endroit où vous vivez ou travaillez.
En savoir plus
En savoir plus sur notre conformité au règlement de protection des données, et sur les autres informations requises par la loi dans certains pays, telles que :
Qu’est-ce qui rend notre traitement légal ?
Avec qui partageons-nous des données à caractère personnel ?
Comment protégeons-nous les données transférées à l’étranger ?
Comment prenons-nous des décisions automatiques concernant les personnes ?
Pendant combien de temps conservons-nous les données ?
Quels sont vos droits et comment les exercer ?
Vous avez une question ? Créez un ticket auprès de notre service d’assistance.