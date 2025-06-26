Nous utilisons les données d'identification, de contact, d'utilisation, de connexion et de diligence requise pour nous conformer aux lois contre le blanchiment d'argent et aux obligations de diligence requises.

Nous sommes légalement tenus d’effectuer des contrôles préalables auprès de nos commerçantset d’empêcher le blanchiment d’argent ou toutes autres activités illégales. Nous vérifions l’identité des commerçants potentiels et actuels ainsi que celle de leurs employés et propriétaires bénéficiaires. Nous sommes susceptibles d’effectuer des contrôles de référence ou de crédit, et de vérifier les antécédents de vos employés ainsi que les entreprises avec lesquelles vous entretenez des relations. Le cas échéant, nous sommes susceptibles de consulter votre casier judiciaire, de vérifier si votre nom apparaît sur des listes de sanctions ou dans des recherches sur des supports qui révéleraient des résultats défavorables, et pour vérifier si vous avez des liens avec des personnes exposées politiquement. Nous accédons à ces informations conformément aux lois applicables dans le pays où vous opérez (par exemple, les lois américaines sur les données biométriques).

La technologie nous permet de prendre des décisions automatisées concernant le blanchiment d’argent et le crime financier.