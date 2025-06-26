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Centre de confidentialité

26 juin 2025

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Commerçants

Nos pratiques en matière de protection de la vie privée pour les personnes qui utilisent GoCardless afin de recevoir des paiements au titre de leurs biens et services.

Qui est GoCardless ?

GoCardless fournit les technologies et d’autres services qui aident les commerçants du monde entier à traiter les paiements liés à leurs biens et services. Le responsable du traitement de vos données est : GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France.

Comment GoCardless utilise-t-elle les données à caractère personnel ?

Quelles données à caractère personnel utilisons-nous ?

Lorsque vous créez et utilisez un compte GoCardless, nous collectons des données à caractère personnel vous concernant et concernant les employés, administrateurs, fiduciaires ou propriétaires bénéficiaires de votre société. Lesdites données comprennent :

  • Des données d’identification, telles que les noms, intitulés de poste, dates de naissance, nationalités, pièces d’identité émises par le gouvernement (par exemple, un passeport ou permis de conduire) ainsi que les noms d’utilisateur et mots de passe.

  • Des coordonnées, telles que des adresses électroniques, numéros de téléphone, adresses postales, le nom de la société ou organisation, le pays et la langue. 

  • Des données financières, telles que le code guichet, le numéro de compte bancaire ainsi que le nom et l’adresse du titulaire du compte.

  • Des données de transaction, telles que les noms des parties prenant part à la transaction, une description de la transaction, les montants des paiements ainsi que les appareils et modes de paiement utilisés pour mener à bien les transactions.

  • Les informations d’utilisation, telles que la manière dont vous saisissez des données sur nos sites et services, le temps que cela prend et si vous avez ouvert un e-mail ou cliqué sur un lien. Pour collecter ces données, nous utilisons des cookies et d’autres technologies de suivi.

  • Données de connexion, telles que le type d’appareil que vous utilisez pour accéder à nos services, le système d’exploitation et la version, les identifiants de l’appareil, des informations liées au réseau, les journaux de connexion, votre adresse IP et votre position.

  • Des données liées au contrôle préalable : Vérification d’identité, contrôle des antécédents et des références en matière de crédit (par exemple Onfido, LexisNexis ou Creditsafe) auprès d’établissements financiers (tels que nos partenaires bancaires), sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn ou auprès d’autres sources publiques.

Si vous avez une question ou un problème

Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (help@gocardless.com) pour toute question, pour exercer vos droits ou pour connaître vos choix en ce qui concerne nos pratiques en matière de protection de la vie privée.

Si nous ne pouvons pas résoudre votre problème ou si vous pensez qu’une violation a pu être commise, vous pourriez avoir le droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité responsable de la protection des données ou de tout autre organisme de réglementation à l’endroit où vous vivez ou travaillez.

En savoir plus

En savoir plus sur notre conformité au règlement de protection des données, et sur les autres informations requises par la loi dans certains pays, telles que :

  • Qu’est-ce qui rend notre traitement légal ?

  • Avec qui partageons-nous des données à caractère personnel ?

  • Comment protégeons-nous les données transférées à l’étranger ?

  • Comment prenons-nous des décisions automatiques concernant les personnes ?

  • Pendant combien de temps conservons-nous les données ?

  • Quels sont vos droits et comment les exercer ?

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.