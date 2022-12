Nous utilisons des données d'identification, de contact, financières, de transaction, d'utilisation, de connexion et de diligence requise pour surveiller et prévenir la fraude et l'utilisation non autorisée de nos services.

Nousanalysons les interactions entre les commerçants et GoCardless afin de garantir que nos commerçants utilisent nos services de manière licite. Nous évaluons si vos activités correspondent aux modèles de comportements frauduleux antérieurs.

Nous vérifions si les commerçants sont authentiques et sommes susceptibles de bloquer les transactions ou de suspendre les comptes que nous soupçonnons d’être frauduleux ou contraires à nos conditions.

La technologie nous permet de prendre des décisions automatisées concernant la fraude et toute utilisation non autorisée. En savoir plus sur nos outils de prévention de la fraude.