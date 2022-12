Si la réglementation financière l’exige, nous partageons les données des commerçants et payeurs avec l’entité GoCardless habilitée dans le pays concerné. Dans d’autres pays, nous partageons les données des commerçants et prospects avec l’entité GoCardless locale qui nous aide à vendre nos services.

Certaines sociétés du groupe GoCardless nous aident à fournir nos services réglementés dans les pays où elles sont établies. GoCardless Ltd, au Royaume-Uni, est notre siège social, où la majorité de nos données à caractère personnel sont traitées. GoCardless SAS, en France, fournit nos services au sein de l’UE en vertu d’une licence de services financiers. Nous sommes tenus de partager les données des commerçants et payeurs avec GoCardless SAS afin de fournir nos services. Ces entités traitent et gèrent les données à caractère personnel des commerçants et payeurs afin de mener à bien les transactions et de fournir nos services.

Nous partageons également les données des commerçants et prospects avec les entités et bureaux locaux de GoCardless dans les pays où nous avons des bureaux commerciaux, par exemple GoCardless GmbH en Allemagne, le bureau commercial GoCardless en Australie et GoCardless Inc. aux États-Unis. Ces bureaux utilisent lesdites données afin de commercialiser nos services et d’apporter une assistance aux commerçants et partenaires locaux.

Toutes les sociétés GoCardless sont assujetties à notre programme de confidentialité mondial et soumises à la présente déclaration de confidentialité.