Prospects et visiteurs

Nos pratiques en matière de protection de la vie privée pour les personnes qui consultent notre site Internet ou qui travaillent pour des sociétés auxquelles nous pensons que nos services pourraient convenir

Nos activités de commercialisation et vos choix

Comme de nombreuses sociétés vendant des produits et services à d’autres sociétés, il est dans notre intérêt légitime d’exercer des activités de vente, de commercialisation et de recherche de clients potentiels. Nous respectons votre droit de refuser lesdites activités, ce que vous pouvez faire à tout moment en cliquant sur le lien « Se désabonner » figurant dans nos courriers électroniques ou en demandant à un interlocuteur GoCardless d’effacer votre nom de nos listes. Vous pouvez nous demander à tout moment de ne pas faire de profilage à des fins de prospection ou de cesser d’avoir recours au profilage et aux cookies de marketing en utilisant notre outil de préférences en matière de cookies.

Où avons-nous obtenu votre adresse électronique ?

Si vous ne nous l’avez pas communiquée vous-même en demandant du contenu ou en vous inscrivant à un événement, il est possible que nous l’ayons trouvée en ligne ou obtenue dans le cadre de l’achat d’une liste d’adresses acquise légalement. Nous sommes susceptibles d’avoir simplement trouvé votre nom, puis d’avoir eu recours aux services d’un outil de vérification d’adresse électronique, ou nous pourrions avoir deviné votre adresse à partir du style d’adresse électronique type de votre société. Quelle que soit la façon dont nous l’avons obtenue, vous pouvez nous demander de cesser de vous contacter en utilisant le lien se désabonner figurant en bas des courriers électroniques que vous recevez ou en contactant le service client à tout moment.

Afin que nous puissions vendre nos services et développer notre entreprise, nous identifions et contactons les personnes travaillant pour des sociétés auxquelles nous pensons que nos services pourraient convenir. Nous vous fournissons le contenu ou le service que vous demandez et en outre, nous collectons et utilisons des données à caractère personnel aux fins :

Vous fournir notre contenu et nos services Nous utilisons des données d'identification, de contact, d'entreprise, d'interaction et de connexion pour vous envoyer le contenu ou le service que vous demandez. Nous exploitons notre site Internet, partageons des livres blancs et guides, et organisons des webinaires et événements en direct. Nous utilisons des cookies strictement nécessaires ou des cookies fonctionnels aux fins de ces activités. Identifier les clients potentiels Nous utilisons les données d'identification, de contact, d'entreprise et de préférences pour nous aider à identifier les entreprises qui sont les plus susceptibles d'utiliser nos services. Nous essayons d’identifier les sociétés qui sont les plus susceptibles d’utiliser nos services et d’obtenir les coordonnées de leurs employés qui prennent ces décisions. Nous sommes susceptibles d’acheter les données auprès de tiers tels que de loueurs de listes (list brokers) ou il est possible que nos équipes commerciales internes recherchent les données. Nous contrôlons les prestataires ainsi que nos équipes commerciales afin de garantir qu’ils utilisent des sources appropriées, par exemple les données que vous partagez sur LinkedIn ou qui apparaissent dans des sources publiques. Exploiter les formulaires web et les outils de messagerie en ligne Nous utilisons des données d'identification, de contact, d'entreprise, d'interaction et de connexion pour opérer et mieux connaître nos formulaires en ligne et nos outils de chat. Si vous remplissez un formulaire en ligne ou interagissez avec notre outil de messagerie en ligne aux fins de nous contacter, téléchargez un livre blanc de GoCardless ou prenez part à un événement, nous utilisons les informations que vous partagez afin de déterminer si vous êtes un client potentiel et de vous contacter si nous pensons que nos services sont susceptibles de vous intéresser. Nous utilisons uniquement des cookies fonctionnels aux fins de ces activités. Marketing en ligne ciblé Nous essayons d'identifier et de communiquer en ligne avec les personnes des entreprises qui pourraient être intéressées par nos services, grâce à des pratiques telles que le reciblage et le marketing basé sur les comptes. Nous essayons d’identifier et de contacter, en ligne, les employés des sociétés auxquelles nous pensons que nos services pourraient convenir grâce à des pratiques telles que le reciblage et le marketing basé sur le compte. Lorsqu’une personne consulte notre site Internet, nous vérifions l’adresse IP utilisée et nous tentons de la relier à une société. Les cookies et services proposés par les sociétés offrant un marketing basé sur le comptenous aident à le faire. Nous sommes susceptibles d’utiliser les informations que nous obtenons de cette façon pour personnaliser le contenu que vous voyez sur le site Internet. Par exemple, si vous travaillez pour une société dans un secteur donné, nous sommes susceptibles de vous montrer du contenu indiquant la façon dont nous pouvons aider à régler certains problèmes en matière de paiement dans le secteur en question. Lorsque vous quittez notre site Internet, nous sommes susceptibles d’acheter des publicités en ligne qui seront affichées sur les autres sites que vous consultez. Nous personnalisons cette publicité reciblée en fonction de la façon dont vous avez interagi avec notre site Internet (par exemple, les pages que vous avez visitées).Les outils marketing basés sur les comptes nous permettent également de vous montrer des publicités qui pourraient faire référence à l’entreprise pour laquelle vous travaillez. Nous analysons l’efficacité de nos campagnes marketing et publicitaires. Nous définissons notre public cible en utilisant les résultats des campagnes précédentes, les interactions avec nos publications et les tendances du secteur. Si nous vous avons identifié comme un client potentiel, il est possible que vous soyez visé par une campagne marketing, en ligne ou par courrier électronique, destinée aux décisionnaires de votre société. Nous utilisons des cookies publicitaires aux fins de ces activités. Marketing sur les réseaux sociaux Les outils des entreprises de réseaux sociaux et d'autres entreprises qui soutiennent le marketing des réseaux sociaux nous aident à identifier et à communiquer avec les personnes des entreprises qui pourraient correspondre à nos services, par des pratiques telles que les lookalikes sur les réseaux sociaux, l'analyse des hashtags et la publicité ciblée. Les outils des sociétés de réseaux sociaux et d’autres sociétés qui prennent en charge le marketing sur les réseaux sociaux nous aident à identifier et à communiquer avec les employés des sociétés auxquelles nous pensons que nos services pourraient convenir, grâce à des pratiques telles que la création d’audiences similaires, l’analyse des hashtags et la publicité ciblée. Nous utilisons les outils de création d’audiences similaires d’entreprises comme Facebook, Twitter et LinkedIn. Ces outils analysent les listes que nous leur fournissons indiquant les types de clients auprès desquels nous souhaitons commercialiser nos services, pour nous permettre de commercialiser GoCardless en ligne auprès de leurs utilisateurs ayant des intérêts ou profils similaires. Nous analysons les hashtags utilisés et les publications marquées « j’aime », pour mieux comprendre les tendances du secteur et définir la meilleure audience pour nos produits. Nous utilisons les informations publiquement disponibles pour nous y aider, conformément aux pratiques du secteur. Si vous souhaitez obtenir des détails sur la manière dont vos informations publiques sont utilisées, vous pouvez consulter les informations sur vos choix en matière de confidentialité sur (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn). Analyses et tests A/B Nous utilisons les données d'interaction et de connexion pour comprendre comment les visiteurs utilisent notre site et nos services. Nous utilisons des cookies et d’autres outils en ligne pour comprendre la façon dont les visiteurs utilisent notre site et nos services, pour analyser l’efficacité de ces derniers et pour tester la façon dont les personnes pourraient réagir en cas de modification apportée à notre site et nos services. Nous utilisons des cookies d’analyse aux fins de ces activités. Nous enregistrons parfois les sessions de navigation. En savoir plus sur la façon dont nous utilisons Full Story. Attribution du marketing Nous utilisons les données d'identification, de contact, d'entreprise, d'interaction et de connexion pour mesurer l'efficacité de nos campagnes de marketing. Nous mesurons l’efficacité de nos campagnes marketing en essayant d’établir un lien entre l’activité d’un commerçant ou d’un prospect et la campagne marketing qui a permis de l’atteindre. Nous utilisons des cookies publicitaires et des informations sur l’efficacité de nos publications sur les réseaux sociaux à ces fins.

Quelles données à caractère personnel utilisons-nous ?

Données d’identification, telles que le nom ou l’intitulé de poste.

Coordonnées, telles que des adresses électroniques, numéros de téléphone, adresses postales, le pays et la langue.

Données liées à la société, telles que le nom de la société ou de l’organisation, le secteur, la taille de la société et d’autres informations nous permettant de comprendre si nos services peuvent convenir à la société.

Données de connexion, telles que le type d’appareil que vous utilisez pour accéder à nos services, le système d’exploitation et la version, les identifiants de l’appareil, des informations liées au réseau, votre adresse IP et votre position.

Données liées aux réseaux sociaux, telles que votre identifiant sur des sites comme Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram, et la façon dont vous appréciez ou partagez nos publications et d’autres informations disponibles publiquement.

Données liées aux interactions, la façon dont vous êtes arrivé sur notre site Internet, les pages que vous visitez et ce que vous y faites, le temps que vous passez sur chaque page ou à regarder une vidéo, si vous avez ouvert un courrier électronique ou cliqué sur un lien, les registres liés à vos échanges par téléphone, courrier électronique, formulaire électronique ou messagerie instantanée et les raisons de vos échanges.

Préférences, telles que les types de services susceptibles de vous intéresser, si vous avez accepté, ou non, de recevoir des informations marketing ou des newsletters concernant nos services ou si vous vous êtes désabonné.

Si vous avez une question ou un problème

Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (help@gocardless.com) pour toute question, pour exercer vos droits ou pour connaître vos choix en ce qui concerne nos pratiques en matière de protection de la vie privée.

Si nous ne pouvons pas résoudre votre problème ou si vous pensez qu’une violation a pu être commise, vous pourriez avoir le droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité responsable de la protection des données ou de tout autre organisme de réglementation à l’endroit où vous vivez ou travaillez.

En savoir plus.

En savoir plus sur notre conformité au règlement de protection des données, et sur les autres informations requises par la loi dans certains pays, telles que :

Qu’est-ce qui rend notre traitement légal ?

Avec qui partageons-nous des données à caractère personnel ?

Comment protégeons-nous les données transférées à l’étranger ?

Comment prenons-nous des décisions automatiques concernant les personnes ?

Pendant combien de temps conservons-nous les données ?

Quels sont vos droits et comment les exercer ?

Vous avez une question ? Créez un ticket auprès de notre service d’assistance.