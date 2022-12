Nous utilisons des données d’identification, financières, liées aux transactions, de contact et d’utilisation pour fournir nos services.

Nous vérifions que vous êtes titulaire du compte bancaire que vous indiquez aux fins de nos services et que vous disposez des fonds nécessaires pour couvrir le montant de la transaction. Nous évaluons si vos activités correspondent aux modèles de comportements frauduleuxantérieurs. Nous sommes susceptibles de bloquer les transactions qui nous semblent frauduleuses ou non autorisées, ou qui sont contraires à nos conditions.

Lorsque vous paramétrez un paiement, il est possible que nous vous demandions de nous donner accès à des données à caractère personnel directement liées à votre compte bancaire afin que nous puissions vérifier que vous êtes le titulaire du compte. Lesdites données se limitent à votre numéro de compte bancaire, votre nom et votre adresse et nous y accéderons uniquement si vous y consentez. (Le solde de votre compte s’affichera également à l’écran. En savoir plus sur votre solde et ce qu’il devient.)

Si nos avis de fraude ou ceux de nos partenaires bancaires indiquent un compte, un paiement ou un remboursement potentiellement frauduleux, il est possible que nous ayons besoin de confirmer votre identité. Nous utilisons des informations financières et transactionnelles ainsi que des données accessibles au public ou avons recours aux services de vérification d’identité proposés par des agences telles qu’Onfido ou LexisNexis. Après quoi, nous lèverons l’alerte, bloquerons le paiement ou procéderons à un remboursement.

La technologie nous permet de prendre des décisions automatisées concernant les fraudes potentielles à partir de nos services. En savoir plus sur nos outils de prévention de la fraude.