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Centre de confidentialité

26 juin 2025

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Prospects et visiteurs

Nos pratiques en matière de protection de la vie privée pour les personnes qui consultent notre site Internet ou qui travaillent pour des sociétés auxquelles nous pensons que nos services pourraient convenir

Nos activités de commercialisation et vos choix

Comme de nombreuses sociétés vendant des produits et services à d’autres sociétés, il est dans notre intérêt légitime d’exercer des activités de vente, de commercialisation et de recherche de clients potentiels. Nous respectons votre droit de refuser lesdites activités, ce que vous pouvez faire à tout moment en cliquant sur le lien « Se désabonner » figurant dans nos courriers électroniques ou en demandant à un interlocuteur GoCardless d’effacer votre nom de nos listes. Vous pouvez nous demander à tout moment de ne pas faire de profilage à des fins de prospection ou de cesser d’avoir recours au profilage et aux cookies de marketing en utilisant notre outil de préférences en matière de cookies.

Où avons-nous obtenu votre adresse électronique ?

Si vous ne nous l’avez pas communiquée vous-même en demandant du contenu ou en vous inscrivant à un événement, il est possible que nous l’ayons trouvée en ligne ou obtenue dans le cadre de l’achat d’une liste d’adresses acquise légalement. Nous sommes susceptibles d’avoir simplement trouvé votre nom, puis d’avoir eu recours aux services d’un outil de vérification d’adresse électronique, ou nous pourrions avoir deviné votre adresse à partir du style d’adresse électronique type de votre société. Quelle que soit la façon dont nous l’avons obtenue, vous pouvez nous demander de cesser de vous contacter en utilisant le lien se désabonner figurant en bas des courriers électroniques que vous recevez ou en contactant le service client à tout moment. 

Comment GoCardless utilise-t-elle les données à caractère personnel ?

Afin que nous puissions vendre nos services et développer notre entreprise, nous identifions et contactons les personnes travaillant pour des sociétés auxquelles nous pensons que nos services pourraient convenir. Nous vous fournissons le contenu ou le service que vous demandez et en outre, nous collectons et utilisons des données à caractère personnel aux fins :

Quelles données à caractère personnel utilisons-nous ?

  • Données d’identification, telles que le nom ou l’intitulé de poste.

  • Coordonnées, telles que des adresses électroniques, numéros de téléphone, adresses postales, le pays et la langue.

  • Données liées à la société, telles que le nom de la société ou de l’organisation, le secteur, la taille de la société et d’autres informations nous permettant de comprendre si nos services peuvent convenir à la société.

  • Données de connexion, telles que le type d’appareil que vous utilisez pour accéder à nos services, le système d’exploitation et la version, les identifiants de l’appareil, des informations liées au réseau, votre adresse IP et votre position.

  • Données liées aux réseaux sociaux, telles que votre identifiant sur des sites comme Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram, et la façon dont vous appréciez ou partagez nos publications et d’autres informations disponibles publiquement.

  • Données liées aux interactions, la façon dont vous êtes arrivé sur notre site Internet, les pages que vous visitez et ce que vous y faites, le temps que vous passez sur chaque page ou à regarder une vidéo, si vous avez ouvert un courrier électronique ou cliqué sur un lien, les registres liés à vos échanges par téléphone, courrier électronique, formulaire électronique ou messagerie instantanée et les raisons de vos échanges.

  • Préférences, telles que les types de services susceptibles de vous intéresser, si vous avez accepté, ou non, de recevoir des informations marketing ou des newsletters concernant nos services ou si vous vous êtes désabonné.

Si vous avez une question ou un problème

Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (help@gocardless.com) pour toute question, pour exercer vos droits ou pour connaître vos choix en ce qui concerne nos pratiques en matière de protection de la vie privée.

Si nous ne pouvons pas résoudre votre problème ou si vous pensez qu’une violation a pu être commise, vous pourriez avoir le droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité responsable de la protection des données ou de tout autre organisme de réglementation à l’endroit où vous vivez ou travaillez.

En savoir plus. 

En savoir plus sur notre conformité au règlement de protection des données, et sur les autres informations requises par la loi dans certains pays, telles que :

  • Qu’est-ce qui rend notre traitement légal ?

  • Avec qui partageons-nous des données à caractère personnel ?

  • Comment protégeons-nous les données transférées à l’étranger ?

  • Comment prenons-nous des décisions automatiques concernant les personnes ?

  • Pendant combien de temps conservons-nous les données ?

  • Quels sont vos droits et comment les exercer ?

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