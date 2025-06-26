Skip to content

Centre de confidentialité

26 juin 2025

Vous avez une question ? Créez un ticket auprès de notre service d’assistance. 

Payeurs 

Nos pratiques en matière de protection de la vie privée pour les personnes qui effectuent des paiements en utilisant GoCardless. 

Qui est GoCardless ?

GoCardless fournit les technologies et d’autres services qui aident les commerçants du monde entier à traiter les paiements liés à leurs biens et services. Le responsable du traitement de vos données est : GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France.

Si vous avez une question ou un problème

Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (help@gocardless.com) pour toute question, pour exercer vos droits ou pour connaître vos choix en ce qui concerne nos pratiques en matière de protection de la vie privée.

Si nous ne pouvons pas résoudre votre problème ou si vous pensez qu’une violation a pu être commise, vous pourriez avoir le droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité responsable de la protection des données ou de tout autre organisme de réglementation à l’endroit où vous vivez ou travaillez.

Identifier et contacter votre commerçant

Si vous avez des questions quant à la façon dont un commerçant traite vos données à caractère personnel ou si vous souhaitez exercer vos droits par rapport aux données à caractère personnel qu’il détient, vous devez le contacter directement. Si vous ne reconnaissez pas un paiement figurant sur votre relevé bancaire, découvrez qui est votre commerçant en cliquant ici.

Comment GoCardless utilise-t-elle les données à caractère personnel ?

Quelles données à caractère personnel utilisons-nous ?

  • Données d’identification, telles que votre nom et votre entreprise. Dans certains pays, il est possible que le droit ou certains établissements financiers nous contraignent à collecter l’un de vos identifiants gouvernementaux (par exemple, un numéro de sécurité sociale ou d’identification fiscale).

  • Coordonnées, telles que votre adresse postale, adresse électronique, et numéro de téléphone.

  • Données financières, telles que votre numéro de compte bancaire, votre code guichet, le nom du titulaire du compte et toutes autres informations que vous nous communiquez ou nous autorisez à consulter auprès de votre banque (par exemple, solde du compte, historique des transactions). Dans la plupart des cas, nous obtenons ces informations à l'aide de la technologie open banking.

  • Données liées aux transactions, telles que le nom du commerçant que vous payez en utilisant nos services, une description de la transaction et le montant du paiement.

  • Les informations d’utilisation, telles que la manière dont vous saisissez des données sur nos sites et services, le temps que cela prend et si vous avez ouvert un e-mail ou cliqué sur un lien. Pour collecter ces données, nous utilisons des cookies et d’autres technologies de suivi

Données de connexion, telles que le type d’appareil que vous utilisez pour accéder à nos services, le système d’exploitation et la version, les identifiants de l’appareil, des informations liées au réseau, votre adresse IP et votre position, obtenue à partir de votre adresse IP. Pour collecter ces données, nous utilisons des cookies et d’autres technologies de suivi.

Si vous avez une question ou un problème

Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (help@gocardless.com) pour toute question, pour exercer vos droits ou pour connaître vos choix en ce qui concerne nos pratiques en matière de protection de la vie privée.

Si nous ne pouvons pas résoudre votre problème ou si vous pensez qu’une violation a pu être commise, vous pourriez avoir le droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité responsable de la protection des données ou de tout autre organisme de réglementation à l’endroit où vous vivez ou travaillez.

En savoir plus

En savoir plus sur notre conformité au règlement de protection des données, et sur les autres informations requises par la loi dans certains pays, telles que :

  • Qu’est-ce qui rend notre traitement légal ?

  • Avec qui partageons-nous des données à caractère personnel ?

  • Comment protégeons-nous les données transférées à l’étranger ?

  • Comment prenons-nous des décisions automatiques concernant les personnes ?

  • Pendant combien de temps conservons-nous les données ?

  • Quels sont vos droits et comment les exercer ?

Vous avez une question ? Créez un ticket auprès de notre service d’assistance. 

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.