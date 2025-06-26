Payeurs

Nos pratiques en matière de protection de la vie privée pour les personnes qui effectuent des paiements en utilisant GoCardless.

Qui est GoCardless ?

GoCardless fournit les technologies et d’autres services qui aident les commerçants du monde entier à traiter les paiements liés à leurs biens et services. Le responsable du traitement de vos données est : GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France.

Si vous avez une question ou un problème

Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (help@gocardless.com) pour toute question, pour exercer vos droits ou pour connaître vos choix en ce qui concerne nos pratiques en matière de protection de la vie privée.

Si nous ne pouvons pas résoudre votre problème ou si vous pensez qu’une violation a pu être commise, vous pourriez avoir le droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité responsable de la protection des données ou de tout autre organisme de réglementation à l’endroit où vous vivez ou travaillez.

Si vous avez des questions quant à la façon dont un commerçant traite vos données à caractère personnel ou si vous souhaitez exercer vos droits par rapport aux données à caractère personnel qu’il détient, vous devez le contacter directement. Si vous ne reconnaissez pas un paiement figurant sur votre relevé bancaire, découvrez qui est votre commerçant en cliquant ici.

Prestation des services de paiement Lorsque vous payez un commerçant en utilisant GoCardless, nous utilisons vos données pour traiter vos paiements et fournir des fonctionnalités clés aux commerçants, par exemple l’affichage de l’historique des transactions et du statut des paiements. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos services et de faciliter vos paiements. Par exemple, nous utilisons des technologies comme AIS (Account Information Service) pour vous aider à vous connecter en toute sécurité à votre banque. Pour accélérer vos paiements, vous pouvez choisir d'enregistrer vos informations. Prévention de la fraude Nous utilisons des données d’identification, financières, liées aux transactions, de contact et d’utilisation pour fournir nos services. Nous vérifions que vous êtes titulaire du compte bancaire que vous indiquez aux fins de nos services et que vous disposez des fonds nécessaires pour couvrir le montant de la transaction. Nous évaluons si vos activités correspondent aux modèles de comportements frauduleuxantérieurs. Nous sommes susceptibles de bloquer les transactions qui nous semblent frauduleuses ou non autorisées, ou qui sont contraires à nos conditions. Lorsque vous paramétrez un paiement, il est possible que nous vous demandions de nous donner accès à des données à caractère personnel directement liées à votre compte bancaire afin que nous puissions vérifier que vous êtes le titulaire du compte. Lesdites données se limitent à votre numéro de compte bancaire, votre nom et votre adresse et nous y accéderons uniquement si vous y consentez. (Le solde de votre compte s’affichera également à l’écran. En savoir plus sur votre solde et ce qu’il devient.) Si nos avis de fraude ou ceux de nos partenaires bancaires indiquent un compte, un paiement ou un remboursement potentiellement frauduleux, il est possible que nous ayons besoin de confirmer votre identité. Nous utilisons des informations financières et transactionnelles ainsi que des données accessibles au public ou avons recours aux services de vérification d’identité proposés par des agences telles qu’Onfido ou LexisNexis. Après quoi, nous lèverons l’alerte, bloquerons le paiement ou procéderons à un remboursement. La technologie nous permet de prendre des décisions automatisées concernant les fraudes potentielles à partir de nos services. En savoir plus sur nos outils de prévention de la fraude. Amélioration de la vitesse des paiements et de leur réussite Nous utilisons des données d’identification, financières, liées aux transactions, de contact et utilisation pour fournir nos services. Nous procédons à des calculs pour déterminer s’il est probable qu’un paiement soit approuvé et nous utilisons lesdits calculs pour prendre des décisions quant à la façon dont nous fournissons nos services. Par exemple, nous sommes susceptibles de demander un autre mode de paiement ou de changer la date à laquelle nous retirerons le paiement auprès de votre banque, ou nous pourrions avancer les paiements à votre commerçant afin de traiter leurs transactions plus rapidement. La technologie nous permet de prendre des décisions automatisées quant à la façon de traiter les transactions et la date à laquelle les traiter. Échanges avec vous Nous utilisons des données d’identification, de contact et liées au transactions pour communiquer avec vous. Nous vous envoyons des messages nécessaires dans le cadre de nos services, tels que des notifications de paiement par courrier électronique. Si vous avez besoin d’aide, nous échangerons avec vous afin de vous fournir un service à la clientèle. Nous suivons également les taux d’ouverture et mesurons l’efficacité de nos communications. Dans certains cas, si vous utilisez l'une de nos fonctionnalités de paiement, nous pourrions vous contacter pour obtenir vos commentaires sur votre expérience. Nous ne commercialisons pas nos produits et services auprès des consommateurs qui effectuent des paiements en utilisant nos services, et nous ne vendons pas de données à caractère personnel. Amélioration de nos services Nous utilisons des données d’identification, de contact, financières, liées au transactions, d’utilisation et d’usage pour améliorer nos services. Nous analysons la façon dont les personnes utilisent notre site et nos services afin de pouvoir améliorer nos services et développer de nouveaux produits ou fonctionnalités. Par exemple, nous sommes susceptibles d’utiliser des données à caractère personnel et d’autres observations pour rendre nos pages de paiement plus faciles à utiliser ou nos modèles d’apprentissage automatique plus précis. Enquêtes sur toutes les réclamations et autres activités juridiques Nous utilisons des données d’identification, de contact, financières, liées au transactions, et de connexion pour améliorer nos services. Si nous pensons que cela est nécessaire afin de protéger nos droits et intérêts légaux ainsi que les intérêts d’autrui, nous utilisons les données à caractère personnel en lien avec toutes réclamations juridiques, à des fins de conformité, à des fins réglementaires et d’audit et en lien avec l’acquisition, la fusion ou la vente de toute entreprise. Dans certaines situations exceptionnelles, il est possible que nous soyons légalement tenus de fournir des données à caractère personnel aux forces de l’ordre, à des tribunaux ou à d’autres entités en lien avec des réclamations et d’autres litiges.

Quelles données à caractère personnel utilisons-nous ?

Données d’identification, telles que votre nom et votre entreprise. Dans certains pays, il est possible que le droit ou certains établissements financiers nous contraignent à collecter l’un de vos identifiants gouvernementaux (par exemple, un numéro de sécurité sociale ou d’identification fiscale).

Coordonnées, telles que votre adresse postale, adresse électronique, et numéro de téléphone.

Données financières, telles que votre numéro de compte bancaire, votre code guichet, le nom du titulaire du compte et toutes autres informations que vous nous communiquez ou nous autorisez à consulter auprès de votre banque (par exemple, solde du compte, historique des transactions). Dans la plupart des cas, nous obtenons ces informations à l'aide de la technologie open banking.

Données liées aux transactions, telles que le nom du commerçant que vous payez en utilisant nos services, une description de la transaction et le montant du paiement.

Les informations d’utilisation, telles que la manière dont vous saisissez des données sur nos sites et services, le temps que cela prend et si vous avez ouvert un e-mail ou cliqué sur un lien. Pour collecter ces données, nous utilisons des cookies et d’autres technologies de suivi.

Données de connexion, telles que le type d’appareil que vous utilisez pour accéder à nos services, le système d’exploitation et la version, les identifiants de l’appareil, des informations liées au réseau, votre adresse IP et votre position, obtenue à partir de votre adresse IP. Pour collecter ces données, nous utilisons des cookies et d’autres technologies de suivi.

Si vous avez une question ou un problème

Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (help@gocardless.com) pour toute question, pour exercer vos droits ou pour connaître vos choix en ce qui concerne nos pratiques en matière de protection de la vie privée.

Si nous ne pouvons pas résoudre votre problème ou si vous pensez qu’une violation a pu être commise, vous pourriez avoir le droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité responsable de la protection des données ou de tout autre organisme de réglementation à l’endroit où vous vivez ou travaillez.

En savoir plus

En savoir plus sur notre conformité au règlement de protection des données, et sur les autres informations requises par la loi dans certains pays, telles que :