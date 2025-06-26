Titulaires de compte

Consultez nos pratiques en matière de confidentialité s’appliquant aux personnes qui accèdent et partagent leurs données de comptes bancaires en toute sécurité.

Qui est GoCardless ?

GoCardless fournit une technologie qui consolide les informations de votre compte bancaire avec votre consentement. Cette technologie est également connue sous le nom de Service d’information sur les comptes (AIS). En tant que titulaire d’un compte, vous pouvez décider de partager vos informations avec des tiers pour accéder à leurs services et produits tels que des outils de vérification, des prêts, des services comptables et d’autres services. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l’open banking, cliquez ici.

Le responsable du traitement de vos données est : GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France.

Si vous avez une question ou un problème

Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (help@gocardless.com) pour toute question, pour exercer vos droits ou pour connaître vos choix en ce qui concerne nos pratiques en matière de protection de la vie privée.

Si vous avez des questions quant à la façon dont un commerçant traite vos données à caractère personnel ou si vous souhaitez exercer vos droits par rapport aux données à caractère personnel qu’il détient, vous devez le contacter directement. Si vous ne reconnaissez pas un paiement figurant sur votre relevé bancaire, découvrez qui est votre commerçant en cliquant ici.

Accès aux données de votre compte Nous utilisons des données d’identification, de contact, de compte, d’utilisation et de connexion pour fournir notre service d’information sur les comptes. Que faisons-nous des données ? Nous vous fournissons des informations sur votre compte que vous pouvez partager avec d’autres prestataires de services. Organisation et classement des données de votre compte Nous utilisons vos données d’identification, de compte, de contact, de transaction, de localisation, d’utilisation et de connexion pour organiser et classer vos données de paiement. Que faisons-nous des données ? Nous récupérons et organisons vos données de transaction brutes et regroupons vos transactions en catégories, telles que les courses, les revenus ou les loisirs.

Nous enrichissons vos données de transaction grâce à des informations sur le destinataire du paiement ou le lieu du paiement (par exemple, la boutique dans laquelle vous avez payé).

Lorsque vous partagez vos informations avec d’autres prestataires de services, ils peuvent utiliser des informations supplémentaires pour fournir leur service. Ils vous indiqueront comment vos données sont utilisées dans leur déclaration de confidentialité. Veuillez lire également leur déclaration de confidentialité. La technologie nous aide à prendre des décisions automatiques concernant les catégories de vos transactions et à sélectionner les données que nous utilisons pour enrichir vos transactions. Amélioration de nos services Nous utilisons les données de contact, de compte, d’utilisation et de connexion pour améliorer nos services. Que faisons-nous des données ? Nous analysons la façon dont les personnes utilisent notre site et nos services afin de pouvoir améliorer nos services et développer de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, nous sommes susceptibles d’utiliser des données à caractère personnel et d’autres informations pour faciliter l’utilisation de nos produits ou affiner la précision de nos modèles d’apprentissage automatique. Fournir un service à la clientèle Nous utilisons des informations d’identification, de contact, d’utilisation et de transaction pour communiquer avec vous et vous fournir un service à la clientèle. Que faisons-nous des données ? Nous vous envoyons les messages nécessaires à la fourniture de nos services. Si vous avez besoin d’aide, nous échangerons avec vous afin de vous fournir un service à la clientèle. Nous suivons également les taux d’ouverture et mesurons l’efficacité de nos communications.

Catégories d’informations

Données d’identification : telles que votre nom. Dans certains pays, nous pourrions avoir l’obligation de collecter l’un de vos identifiants officiels (par exemple, un numéro de sécurité sociale ou d’identification fiscale). Coordonnées : telles que votre adresse postale et votre adresse électronique Informations sur le compte : telles que votre code guichet, numéro de compte, IBAN, BBAN, type de compte et solde de compte (pour en savoir plus). Informations sur les transactions : telles que le montant de la transaction, le lieu de la transaction, l’expéditeur du paiement et le destinataire du paiement (pour en savoir plus). Informations sur la localisation : telles que l’adresse du commerçant chez qui vous avez payé. Informations d’utilisation : telles que la manière dont vous saisissez des données en utilisant nos sites et services, le temps passé et si vous avez cliqué sur un lien. Pour collecter ces données, nous utilisons des cookies et d’autres technologies de suivi. Données de connexion : telles que le type d’appareil que vous utilisez pour accéder à nos services, le système d’exploitation et la version, les identifiants de l’appareil, des informations liées au réseau, votre adresse IP et votre position, obtenue à partir de votre adresse IP. Pour collecter ces données, nous pouvons utiliser des cookies et d’autres technologies de suivi. Autres données vous concernant. Lorsque vous partagez vos informations avec le prestataire de services que vous avez choisi, il pourrait utiliser des informations supplémentaires pour fournir son service. Il vous expliquera pourquoi et comment vos données sont utilisées dans sa déclaration de confidentialité. Veuillez par conséquent en prendre connaissance.

Si vous avez une question ou un problème

Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (help@gocardless.com) pour toute question, pour exercer vos droits ou pour connaître vos choix en ce qui concerne nos pratiques en matière de protection de la vie privée.

Si nous ne pouvons pas résoudre votre problème ou si vous pensez qu’une violation a pu être commise, vous pourriez avoir le droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité responsable de la protection des données ou de tout autre organisme de réglementation à l’endroit où vous vivez ou travaillez.

En savoir plus

En savoir plus sur notre conformité au règlement de protection des données, et sur les autres informations requises par la loi dans certains pays, telles que :

Qu’est-ce qui rend notre traitement légal ?

Avec qui partageons-nous des données à caractère personnel ?

Comment protégeons-nous les données transférées à l’étranger ?

Comment prenons-nous des décisions automatiques concernant les personnes ?

Pendant combien de temps conservons-nous les données ?

Quels sont vos droits et comment les exercer ?

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