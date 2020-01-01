Esta declaración de accesibilidad se aplica a gocardless.com y pay.gocardless.com.

Estos dominios son ejecutados por GoCardless. Queremos que tantas personas como sea posible puedan utilizar nuestros servicios. Por ejemplo, eso significa que debería ser capaz de:

- cambiar los colores, los niveles de contraste y las fuentes mediante la configuración del navegador o del dispositivo. - ampliar la imagen hasta un 400 % sin que el texto se salga de la pantalla. - navegar por la mayor parte del sitio web utilizando un teclado o un software de reconocimiento de voz. - escuchar la mayor parte del sitio web utilizando un lector de pantalla (incluidas las versiones más recientes de JAWS, NVDA y VoiceOver).

También hemos simplificado al máximo el texto del sitio web para facilitar su comprensión. AbilityNet ofrece consejos para facilitar el uso de su dispositivo si tiene una discapacidad.

Cuán accesibles son nuestros productos

Sabemos que algunas partes de este sitio web no son totalmente accesibles:

no se puede modificar la altura de línea ni el espaciado del texto.

la mayoría de los documentos PDF antiguos no son totalmente accesibles para los programas de lectura de pantalla.

no se puede saltar al contenido principal al usar un lector de pantalla.

En este momento nuestro panel de control está siendo auditado y se están desarrollando activamente las correcciones necesarias.

Si encuentra algún problema que no aparezca en esta página o cree que no cumplimos con los requisitos de accesibilidad, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte creando un ticket en nuestro Centro de atención al cliente.

Si necesita información de este sitio web en un formato diferente, como PDF accesible, letra grande, lectura fácil, grabación de audio o braille:

cree un ticket de soporte

llame al +44 20 8338 9540

Revisaremos su solicitud y le responderemos en seis días hábiles.