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Estamos revolucionando los pagos

Los pagos entre bancos están cambiando la forma de cobrar de las empresas. Únete a nosotros para cambiar el futuro de los pagos.

¿Por qué asociarse a GoCardless?

Podrá crear un flujo de ingresos recurrentes

Recibirá ingresos por cada transacción procesada con éxito en su plataforma a través de GoCardless

Un mayor valor para el cliente

Al reducir los pagos fallidos GoCardless mejora el volumen de pagos que las empresas

Una experiencia integrada

Amplía tu oferta de servicios permitiendo a tus clientes crear y gestionar informes sobre los pagos dentro de su propia plataforma.

Empresas con las que trabajamos actualmente

Gracias a nuestra avanzada integración de API, podemos proporcionar a cientos de socios comerciales y a sus clientes una mejor experiencia de pago. De hecho, mantener el compromiso con tus clientes y maximizar la tasa de transacciones es mucho más fácil con nuestro nuevo portal de socios.

¿Qué pasos debes seguir?

Acceso a nuestro portal para socios

Zona de desarrolladores

Todo lo que necesitas para llevar a cabo tu integración con GoCardless y obtener la correspondiente certificación. Toda la documentación técnica que necesitas está aquí.

Centro de marketing

¿Quieres que tus usuarios utilicen tu integración? Aquí tienes todo el contenido y los activos que necesitas. Basta con copiar, pegar y listo.