Pagos globales
Conectar
Complementos
Más
Los pagos entre bancos están cambiando la forma de cobrar de las empresas. Únete a nosotros para cambiar el futuro de los pagos.
Recibirá ingresos por cada transacción procesada con éxito en su plataforma a través de GoCardless
Al reducir los pagos fallidos GoCardless mejora el volumen de pagos que las empresas
Amplía tu oferta de servicios permitiendo a tus clientes crear y gestionar informes sobre los pagos dentro de su propia plataforma.
Gracias a nuestra avanzada integración de API, podemos proporcionar a cientos de socios comerciales y a sus clientes una mejor experiencia de pago. De hecho, mantener el compromiso con tus clientes y maximizar la tasa de transacciones es mucho más fácil con nuestro nuevo portal de socios.
Todo lo que necesitas para llevar a cabo tu integración con GoCardless y obtener la correspondiente certificación. Toda la documentación técnica que necesitas está aquí.
¿Quieres que tus usuarios utilicen tu integración? Aquí tienes todo el contenido y los activos que necesitas. Basta con copiar, pegar y listo.