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Pagos GoCardless

Hacemos sencillos los pagos internacionales

Acepta pagos en más de 30 países con la primera red global de pagos

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Pagos locales, alcance global

Cobra pagos allá donde estén tus clientes. Ofrece la opción local de pago por adeudo directo en más de 30 países, incluidos el Reino Unido, la Eurozona, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Lista completa de los países compatibles

Gasta menos con el tipo de cambio real

Queremos ser transparentes y asegurarnos de que convertimos tus pagos con la mejor tarifa de cambio posible. Por eso hemos optado por la tecnología de conversión de Wise. El tipo de cambio real está considerado como el más justo que existe. Desafortunadamente, no es el que te aplican los bancos ni la mayoría de los proveedores de servicios de transferencia. Al usar el tipo de cambio real, GoCardless te proporciona la mayor rentabilidad que puedes obtener en los cobros internacionales.

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La plataforma para los pagos recurrentes

Cobro de pagos recurrentes

Perfecta para suscripciones, facturación y pagos a plazos y la mejor forma de cobrar pagos recurrentes

Inteligencia de pagos

Utiliza Success+ para predecir y gestionar los impagos y recupera, por término medio, el 70% de los pagos fallidos.

Pagos en el extranjero y moneda extranjera

Cobra pagos en más de 30 países con la primera red global de adeudo bancario.

Pay by Bank

Complementa tu gestión de pagos recurrentes con una forma sencilla y práctica de cobrar también pagos puntuales.

Para DocuSign, GoCardless se ha convertido en una opción de pago fundamental. Allí donde ofrecemos GoCardless los clientes convierten mejor

Beverly Tu, Directora de Expansión de Comercio Electrónico, DocuSign

“Antes de GoCardless, nuestro sistema de pago era lento y caro”

Re-Leased es una platafoma de gestion basada en la nube dedicada al sector inmobiliario comercial que tiene clientes en Nueva Zelanda, el Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Canadá. Al usar GoCardless, Re-leased ha ahorrado considerablemente en comisiones bancarias y por cambio de divisa. Al mismo tiempo ha reducido los días pendientes de cobro, que de 45 a 50 han pasado a ser 30 días, justo lo que estipulan sus condiciones de pago.

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