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Pagos GoCardless
Acepta pagos en más de 30 países con la primera red global de pagos
Cobra pagos allá donde estén tus clientes. Ofrece la opción local de pago por adeudo directo en más de 30 países, incluidos el Reino Unido, la Eurozona, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Queremos ser transparentes y asegurarnos de que convertimos tus pagos con la mejor tarifa de cambio posible. Por eso hemos optado por la tecnología de conversión de Wise. El tipo de cambio real está considerado como el más justo que existe. Desafortunadamente, no es el que te aplican los bancos ni la mayoría de los proveedores de servicios de transferencia. Al usar el tipo de cambio real, GoCardless te proporciona la mayor rentabilidad que puedes obtener en los cobros internacionales.
Perfecta para suscripciones, facturación y pagos a plazos y la mejor forma de cobrar pagos recurrentes
Utiliza Success+ para predecir y gestionar los impagos y recupera, por término medio, el 70% de los pagos fallidos.
Cobra pagos en más de 30 países con la primera red global de adeudo bancario.
Complementa tu gestión de pagos recurrentes con una forma sencilla y práctica de cobrar también pagos puntuales.
Para DocuSign, GoCardless se ha convertido en una opción de pago fundamental. Allí donde ofrecemos GoCardless los clientes convierten mejor
Beverly Tu, Directora de Expansión de Comercio Electrónico, DocuSign
Re-Leased es una platafoma de gestion basada en la nube dedicada al sector inmobiliario comercial que tiene clientes en Nueva Zelanda, el Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Canadá. Al usar GoCardless, Re-leased ha ahorrado considerablemente en comisiones bancarias y por cambio de divisa. Al mismo tiempo ha reducido los días pendientes de cobro, que de 45 a 50 han pasado a ser 30 días, justo lo que estipulan sus condiciones de pago.