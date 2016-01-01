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Desde septiembre de 2016, un negocio puede registrarse en GoCardless y utilizar nuestros servicios si están registrados en uno de los siguientes países:
Alemania
Australia
Austria
Bélgica
España
Finlandia
Francia
Irlanda
Luxemburgo
Nueva Zelanda
Países Bajos
Reino Unido
Suecia
Puedes realizar cobros de Adeudo Directo desde los siguientes países: Reino Unido, Eurozona, Suecia, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.
Admitimos cobros en GBP, EUR, SEK, DKK, AUD y NZD.
El Adeudo Directo SEPA permite realizar cobros denominados en euros de una cuenta bancaria en el la zona única de pagos en euros (SEPA). Encontrarás más información en nuestra guía de Adeudo Directo SEPA.
El Adeudo Directo Bacs es el equivalente en Reino Unido al Adeudo Directo SEPA. Permite recaudar cobros denominados en libras de cuentas bancarias de Reino Unido. Encontrarás más información en nuestra guía de Adeudo Directo Bacs.
Autogiro Bg te permite realizar cobros denominados en coronas de cuentas bancarias de Suecia. Encontrarás más información en nuestra guía de Autogiro Bg.
Betalingsservice te permite realizar cobros denominados en coronas de cuentas bancarias en Dinamarca. Encontrarás más información en nuestra guía de Betalingsservice.
El Adeudo Directo BECS es el equivalente en Australia al Adeudo Directo SEPA. Permite recaudar cobros denominados en dólares australianos de cuentas bancarias de Australia. Encontrarás más información en nuestra guía de Adeudo Directo BECS.
El Adeudo Directo BECS (NZ) es el equivalente en Nueva Zelanda al Adeudo Directo SEPA. Permite recaudar cobros denominados en dólares de Nueva Zelanda de cuentas bancarias de Nueva Zealand. Encontrarás más información en nuestra guía de Adeudo Directo BECS (NZ).
Pre-Authorized Debit (PAD) es el equivalente en Canadá al Adeudo Directo SEPA. Permite recaudar cobros denominados en dólares de Canadá de cuentas bancarias de Canadá. Encontrarás más información en nuestra guía de PAD.
En los países de la Eurozona, cobraremos un 1 % por transacción, con un límite de 2 euros. En el Reino Unido, cobraremos un 1 % por transacción (con un límite de 2 libras). En Suecia, cobraremos un 1 % por transacción (con un límite de 20 coronas).
Estamos trabajando duro para extender nuestro servicio a más países. Te puedes registrar en nuestra lista de espera de los siguientes países:
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