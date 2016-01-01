Pagos Internacionales

¿Dónde debe estar basado mi negocio?

Desde septiembre de 2016, un negocio puede registrarse en GoCardless y utilizar nuestros servicios si están registrados en uno de los siguientes países:

Alemania

Australia

Austria

Bélgica

España

Finlandia

Francia

Irlanda

Luxemburgo

Nueva Zelanda

Países Bajos

Reino Unido

Suecia

¿Desde qué países de Europa puedo cobrar?

Puedes realizar cobros de Adeudo Directo desde los siguientes países: Reino Unido, Eurozona, Suecia, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.

¿Qué divisas admite GoCardless?

Admitimos cobros en GBP, EUR, SEK, DKK, AUD y NZD.

¿Qué es el Adeudo Directo SEPA?

El Adeudo Directo SEPA permite realizar cobros denominados en euros de una cuenta bancaria en el la zona única de pagos en euros (SEPA). Encontrarás más información en nuestra guía de Adeudo Directo SEPA.

¿Qué es el Adeudo Directo Bacs?

El Adeudo Directo Bacs es el equivalente en Reino Unido al Adeudo Directo SEPA. Permite recaudar cobros denominados en libras de cuentas bancarias de Reino Unido. Encontrarás más información en nuestra guía de Adeudo Directo Bacs.

¿Qué es Autogiro Bg?

Autogiro Bg te permite realizar cobros denominados en coronas de cuentas bancarias de Suecia. Encontrarás más información en nuestra guía de Autogiro Bg.

¿Qué es Betalingsservice?

Betalingsservice te permite realizar cobros denominados en coronas de cuentas bancarias en Dinamarca. Encontrarás más información en nuestra guía de Betalingsservice.

¿Qué es el Adeudo Directo BECS?

El Adeudo Directo BECS es el equivalente en Australia al Adeudo Directo SEPA. Permite recaudar cobros denominados en dólares australianos de cuentas bancarias de Australia. Encontrarás más información en nuestra guía de Adeudo Directo BECS.

¿Qué es el Adeudo Directo BECS (NZ)?

El Adeudo Directo BECS (NZ) es el equivalente en Nueva Zelanda al Adeudo Directo SEPA. Permite recaudar cobros denominados en dólares de Nueva Zelanda de cuentas bancarias de Nueva Zealand. Encontrarás más información en nuestra guía de Adeudo Directo BECS (NZ).

¿Qué es Pre-Authorized Debit?

Pre-Authorized Debit (PAD) es el equivalente en Canadá al Adeudo Directo SEPA. Permite recaudar cobros denominados en dólares de Canadá de cuentas bancarias de Canadá. Encontrarás más información en nuestra guía de PAD.

¿Costarán los cobros internacionales lo mismo que en España?

En los países de la Eurozona, cobraremos un 1 % por transacción, con un límite de 2 euros. En el Reino Unido, cobraremos un 1 % por transacción (con un límite de 2 libras). En Suecia, cobraremos un 1 % por transacción (con un límite de 20 coronas).

¿Cuándo estará disponible GoCardless fuera de Europa?

Estamos trabajando duro para extender nuestro servicio a más países. Te puedes registrar en nuestra lista de espera de los siguientes países: