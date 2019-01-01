GoCardless es un líder mundial en pagos de cuenta a cuenta que facilita a las empresas el cobro de pagos tanto recurrentes como puntuales directamente de la cuenta bancaria de los clientes. La red de pagos globales de GoCardless y su plataforma tecnológica ayudan a 65.000 empresas de todo el mundo a cobrar sin agobios, desde multinacionales hasta pequeñas empresas. Cada año GoCardless procesa 20 billones de dólares en pagos en más de 30 países. GoCardless tiene sus oficinas centrales en el Reino Unido y mantiene sucursales en Australia, Francia, Alemania y Estados Unidos.