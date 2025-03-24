GoCardless se alía con la española Quaderno para ofrecer una solución integral de facturación a las pymes

Gracias a este acuerdo, las empresas podrán unificar la gestión de cobros y el cumplimiento fiscal en una sola plataforma.

Madrid, 24 de marzo de 2025. La compañía global de gestión de pagos bancarios GoCardless anuncia un acuerdo con Quaderno, la plataforma de facturación electrónica y gestión de IVA en la nube para pequeñas y medianas empresas, para integrar sus servicios.

Esta colaboración tiene como objetivo ofrecer una solución conjunta que incluye la gestión de cobros electrónica y cumplimiento con Verifactu, el nuevo sistema de verificación de facturas electrónicas de la Agencia Tributaria que pasa a ser de obligado cumplimiento en julio de 2025. Gracias a esta integración las empresas suscritas podrán realizar cobros y automatizar la facturación de sus pagos por domiciliación bancaria de manera eficiente con GoCardless y al mismo tiempo estar cumpliendo con las normativas fiscales gracias a Quaderno.

Juntas, ambas compañías suman una gran base de clientes, y el objetivo es incrementar el alcance y la cobertura a lo largo del próximo año. Las organizaciones que más se pueden beneficiar de este acuerdo son pequeñas y medianas empresas que busquen evitar la administración manual de los pagos, que les lleva mucho tiempo, mientras siguen cumpliendo las normativas.

“Nuestros clientes y los de Quaderno ya pueden optimizar sus informes fiscales y la facturación de todas sus ventas gracias a esta integración, pero además esperamos que la colaboración atraiga a más empresas que buscan facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en España, y también en otros mercados”, explica Luis Fernández de la Regata, country manager de GoCardless para España.

Por su parte, Carlos Hernández, fundador de Quaderno, asegura que “a través de nuestra integración con GoCardless aseguramos que las empresas no solo simplifiquen la gestión de pagos, sino que también cumplan con la normativa fiscal de Verifactu. Quaderno garantiza un proceso de facturación electrónica sin errores, permitiendo a nuestros clientes centrarse en lo que realmente importa: hacer crecer su negocio”.

Quaderno garantiza su fiabilidad al asegurar que la emisión de facturas electrónicas cumple con Verifactu y otras normativas fiscales relevantes, estableciendo su credibilidad en el sector; mientras que GoCardless aporta su experiencia y liderazgo internacional en la gestión de pagos bancarios para el cobro y envío de pagos domiciliados con seguridad y fiabilidad.

Este acuerdo en España se suma a los más de 350 partners con los que GoCardless ya trabaja para permitir a las empresas integrar los pagos bancarios en las plataformas que ya usan en su día a día.

Acerca de GoCardless

GoCardless es una empresa global de pagos bancarios. Más de 100.000 compañías, desde startups a empresas familiares, utilizan su plataforma para recibir y enviar pagos mediante débito directo, pagos en tiempo real y banca abierta.

GoCardless procesa más de 130.000 millones de dólares en pagos al año en más de 30 países, ayudando a sus clientes a recibir tanto pagos recurrentes como únicos, sin el estrés de perseguir a los deudores ni cargos excesivos. La compañía utiliza soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar el éxito de los pagos, reducir el fraude y, con conectividad de banca abierta con más de 2.500 bancos, ayudar a sus clientes a tomar decisiones más rápidas e informadas.

La sede principal de GoCardless se encuentra en el Reino Unido y cuenta con oficinas en Australia, Francia, Irlanda, Letonia y Estados Unidos. Para más información: www.gocardless.com y LinkedIn @GoCardless.

Acerca de Quaderno

Fundada en 2014, Quaderno ayuda a miles de empresas y emprendedores de todo el mundo a automatizar su gestión fiscal y a tomar decisiones empresariales sólidas. Cada día, la plataforma recoge y gestiona millones de datos para generar la información que sus clientes necesitan para gestionar su facturación e impuestos.

Detrás de Quaderno hay un equipo con un amplio respaldo y experiencia en desarrollo de software y gestión de impuestos, lo que ha permitido crear un motor fiscal global exitoso y preciso. En 2023, Quaderno fue adquirida por Visma, fortaleciendo su posición en el mercado internacional.

La sede principal de Quaderno está en Las Palmas de Gran Canaria y su equipo se encuentra distribuido en diferentes ciudades del país, así como en Alemania, Reino Unido y Chipre.

Para más información: www.quaderno.io/es/ y LinkedIn @QuadernoApp