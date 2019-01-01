GoCardless

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Forrester encuestó a 700 responsables de la toma de decisiones de pago en empresas tanto B2B y B2C como solo las B2B, para evaluar el estado de los pagos recurrentes en todo el mundo.
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Existen muchas formas de pagar hoy en día, pero no todos los sistemas son iguales. Tu negocio necesita la máxima eficiencia, por lo que lo más sensato es conocer todas las opciones y estar seguro de que eliges el método de pago más adecuado.
Tres de cada diez españoles confían completamente en la Domiciliación Bancaria para realizar sus pagos.