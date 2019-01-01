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​[Informe] de Forrester Consulting: Replantee su estrategia de pagos para retener a sus clientes y mantener su balance final
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Forrester encuestó a 700 responsables de la toma de decisiones de pago en empresas tanto B2B y B2C como solo las B2B, para evaluar el estado de los pagos recurrentes en todo el mundo.

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Un estudio de IDC demuestra el valor empresarial de GoCardless
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Comprenda cómo GoCardless ayuda a su empresa a crear eficiencias de pago.

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Anuncio de nuestra ronda de financiación
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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.