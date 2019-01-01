Skip to content
Fragmento
Recursos
Empresa

Empresa

Últimos artículos

Ver todo
¿Qué son los pagos bancarios? Aquí está todo lo que debes saber
¿Qué son los pagos bancarios? Aquí está todo lo que debes saber

Entérate de todo lo que necesitas saber sobre los pagos bancarios.

3 min de lectura
Empresa
​[Informe] de Forrester Consulting: Replantee su estrategia de pagos para retener a sus clientes y mantener su balance final
​[Informe] de Forrester Consulting: Replantee su estrategia de pagos para retener a sus clientes y mantener su balance final

Forrester encuestó a 700 responsables de la toma de decisiones de pago en empresas tanto B2B y B2C como solo las B2B, para evaluar el estado de los pagos recurrentes en todo el mundo.

PDF
Empresa
4 formas en que GoCardless puede mejorar la retención de sus clientes
4 formas en que GoCardless puede mejorar la retención de sus clientes

Descubra cómo GoCardless puede ayudarle a retener a más clientes.

3 min de lectura
Empresa
Las 8 dimensiones de pago: La pérdida de clientes
Las 8 dimensiones de pago: La pérdida de clientes

Descubra cómo abordar la pérdida involuntaria de clientes para mejorar el CLV.

3 min de lectura
Empresa
Un estudio de IDC demuestra el valor empresarial de GoCardless
Un estudio de IDC demuestra el valor empresarial de GoCardless

Comprenda cómo GoCardless ayuda a su empresa a crear eficiencias de pago.

3 min de lectura
GoCardless
4 puntos clave de nuestro nuevo documento de liderazgo intelectual realizado por Forrester Consulting
4 puntos clave de nuestro nuevo documento de liderazgo intelectual realizado por Forrester Consulting

Descubre 4 conclusiones clave de nuestra última investigación con Forrester.

4 min de lectura
GoCardless
¿Qué es la Autenticación Reforzada del Cliente?
¿Qué es la Autenticación Reforzada del Cliente?

¿Qué es la Autenticación Reforzada del Cliente (SCA) y qué significa para el mundo del comercio en España y Europa?

2 min de lectura
Finanzas
Seguridad vs conveniencia en la experiencia de pago: ¿Qué es lo que más le importa a los compradores online?
Seguridad vs conveniencia en la experiencia de pago: ¿Qué es lo que más le importa a los compradores online?

El 82% de las empresas tiene un flujo de caja deficiente en algún momento. Esto supone que las pequeñas empresas están fuera de su negocio y evita que las más grandes puedan planificar su futuro. Pero ¿cómo puedes evitar que tu empresa sea parte del 82%?

PDF
Pagos
Las preferencias de pago en las compras recurrentes: El consumidor de 2019
Las preferencias de pago en las compras recurrentes: El consumidor de 2019

12.785 consumidores de 10 países diferentes comparten sus preferencias de pago en 2019.

PDF
Pagos

Contacta con nosotros

Ventas

Contacta con ventas

+33 1 89 96 19 11

Ayuda

Centro de Ayuda

+44 20 8338 9540

¿Has visto "GoCardless Ltd" en tu extracto bancario? Más información

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.