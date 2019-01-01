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Las preferencias de pago en las compras recurrentes: El consumidor de 2019

12.785 consumidores de 10 países diferentes comparten sus preferencias de pago en 2019.

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¿Con qué métodos de pago se sienten más cómodos tus clientes? Y, ¿con cuál de ellos prefieren pagar?

Conocer las respuestas a estas preguntas puede tener un impacto positivo en las tasas de conversión de tu negocio. Y eso, en tus ingresos.

Nos hemos unido a YouGov para preguntar a los consumidores de Reino Unido, Francia, Alemania, España, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda cuáles son sus preferencias de pago en cuatro casos habituales de pagos recurrentes: suscripciones tradicionales, suscripciones online, pago de facturas del hogar y pago de cuotas de compras fraccionadas.

Desde por qué puedes estar perdiendo el tiempo al ofrecer carteras digitales como método de pago en Reino Unido, pero no en Francia, a cuáles son los países que adoran las tarjetas de crédito y cuáles no. Descarga GRATUITAMENTE este estudio hoy y saca partido a la optimización de la potencial conversión de tu negocio. Simplemente es necesario que completes tus datos a continuación.

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GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.