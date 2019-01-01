Pagos globales
Conectar
Complementos
Más
¿Tienes una pregunta? Crea un ticket con nuestro equipo de soporte
Para Comerciantes que se han suscrito al Online Payment Services Agreement (el "Acuerdo"), y de conformidad con la sección 127 del Acuerdo, GoCardless informa a sus Comerciantes que el Acuerdo ha sido modificado y que la nueva versión del Acuerdo entrará en vigor el 1 de julio de 2024. Si usted se suscribió al Acuerdo antes del 1 de julio de 2024, quedará vinculado por la nueva versión del Acuerdo a partir del 1 de septiembre de 2024. Usted puede rescindir su Acuerdo con GoCardless notificándolo por escrito con un mes de antelación. Si GoCardless no recibe ninguna notificación antes del 31 de agosto de 2024, usted quedará vinculado por la nueva versión del Acuerdo a partir del 1 de septiembre de 2024.
¿Tienes una pregunta? Crea un ticket con nuestro equipo de soporte