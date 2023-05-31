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Condiciones de Servicio: Funciones Adicionales

Condiciones de Servicio: Bank Debit

Condiciones de Servicio: FX

Condiciones de Servicio: Instant Bank Pay

Condiciones de Servicio: Verified Mandate

Condiciones de Servicio: GoCardless Success+ y GoCardless Protect+

Documento de Definiciones

Documento de Descripción del Producto Establece los servicios y las características aplicables de cada paquete de Plan de Pago de GoCardless, en función del Plan de Pago de GoCardless al que se suscriba.

Página de Precios Legales - en vigor a partir del 1 de julio de 2023- direct Establece las tarifas aplicables al Plan de Pagos de GoCardless por zona geográfica, en función de la ubicación en la que se encuentre.

Acuerdo de Comerciante Conectado Las condiciones de uso para ayudar a otros a cobrar a través de GoCardless.

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